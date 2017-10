2017-10-26 09:45:00.0

Jugendfußball Ecknacher U19 setzt sich an die Spitze

A-Junioren des VfL nach zwei Siegen oben. Warum die Topleistung von Aindlings Luca Berger nicht zum Punktgewinn reicht.

Die Aindlinger A-Junioren hätte dank Torhüter Luca Berger beinahe aus Schwabmünchen Zählbares mitgebracht. Die Ecknacher U19 steht nach zwei Siegen an der Tabellenspitze. Auch SG Hollenbach/Petersdorf jubelt.

TSV Aindling

A-Junioren Nah dran war der TSV bei der 2:3-Pleite in Schwabmünchen. Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft, hatten unzählige Chancen. Torhüter Luca Berger hielt die Aindlinger aber mit überragenden Paraden im Spiel. Von Beginn an wurden die Gäste in die eigene Hälfte gedrängt und konnten sich kaum entfalten. Umso länger das Spiel dauerte, desto nervöser wurden die Gastgeber. Einer der wenigen Entlastungsangriffe führte in der 40. Minute zur überraschenden Führung durch Kevin Lehmal, als er einen verunglückten Schuss von Philipp Mauritz ins Netz lenkte. Nach der Pause das gleiche Bild, die Gastgeber waren überlegen und Aindling wartete auf Konter. In der 75. Minute fiel dann der Ausgleich. Kevin Lehmal antwortete aber umgehend mit der erneuten Aindlinger Führung vorbereitet durch Manuel Talarico. Durch zwei Unaufmerksamkeiten in der Schlussphase gab man das Spiel noch aus der Hand.

B-Junioren Durch einen Doppelpack von Jakob Erdle gewann die U17 in Wulfertshausen mit 2:1. Der Siegtreffer fiel erst in der 90. Minute. Damit verbessert sich der TSV auf Tabellenplatz zwei. (tom)

C1-Junioren TSV – TSV Pöttmes 3:1

Tore Tobias Haberl (2), Gregor Gädcke

D1-Junioren TSV – SV Obergriesbach 3:1 Tore Robin Jakob, Johannes Münch, Alexander Parlow

VfL Ecknach

A-Junioren Im Nachholspiel gegen Türkspor Augsburg gab es einen 5:0-Erfolg. Ein sehenswerter Angriff abgeschlossen von Florian Egen brachte die Führung. Nach 23 Minuten stand es nach einem Eigentor 2:0. Christian Wagner und Tobias Juscak mit dem Pausenpfiff erhöhten noch auf 4:0. Nach der Pause verflachte die Partie. Tobias Juscak machte zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

Drei Tage später war Schwaben Augsburg in Ecknach zu Gast. Hier sahen die Zuschauer eine sehr starke Heimelf, die eine fast perfekte Vorstellung bot. Bis auf zwei kleine Unsicherheiten in der Defensive wurde dem Gegner nichts gestattet. Als beide Seiten schon mit einem 0:0 zur Pause rechneten, schlug Torjäger Tobias Juscak mit einem Doppelschlag in der 42. und 43. Minute zu. In der zweiten Hälfte konnte das Team von Trainer Peter Elbl nicht mehr an die Leistung vor der Pause anknüpfen und so übernahmen die spielstarken Gäste immer mehr die Regie. Ecknach versuchte, über Konter die Entscheidung herbeizuführen, schloss diese aber schlampig ab. So gelang den Schwaben in der 61. Minute der Anschlusstreffer. Letztlich ging der VfL als verdienter Sieger aus dieser Kreisligapartie hervor und führt die Tabelle punktgleich mit dem TSV Rain an. (ebe)

D-Junioren Rennertshofen – VfL 1:4

Tore Maxi Steimer, Adrian Haab, Odin del Olmo, Niklas Altmann.

VfL – DJK Langenmosen 5:0

Tore Justus Reichel, Florian Huber, Adrian Haab, Sebastian Jäger (2)

SG Hollenbach/Petersdorf

A-Junioren Im Kreisliga-Mittelfeld angekommen ist nach beschwerlichem Saisonbeginn die SG. Dem klaren Auswärtssieg bei Türkspor Augsburg ließen die Schützlinge von Coach Marco Richter einen souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Dasing folgen. Der hielt in einer ausgesprochen fairen Auseinandersetzung bis zur Pause gut mit, musste nach dem Seitenwechsel allerdings klein beigeben. Jeremy Resech (13.) und Florian Pohle (31.) schossen die Gastgeber nach vorne. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Dasing auf 1:2 (43.), doch die Hoffnungen auf eine Wende erhielten schon neun Minuten nach Wiederbeginn mit dem Treffer zum 3:1 durch Patrick Högg wieder einen Dämpfer. Benjamin Seitz nutzte eine der zahlreichen Möglichkeiten zum 4:1(67.). Einziger Wermutstropfen war der verschossene Foulelfmeter von Patrick Högg.

B-Junioren Ebenfalls mit dem TSV Dasing, allerdings auswärts, hatten es die B-Junioren zu tun. Obwohl sie schnell mit 0:1 hinten lagen und im Laufe der Partie unzählige dicke Torchancen liegen ließen, kamen sie am Ende zum langersehnten ersten Saisonsieg – 3:1. Schier zur Verzweiflung brachten die Jungs ihre Betreuer und mitgereisten Eltern durch ihre unkonzentrierten Torabschlüsse, bis Julian Lang endlich den Ausgleich schaffte. Kilian Schöller und Dominic Eichner besorgten den Rest. (mika)

C-Juniorinnen SG – SG Mering 0:1

SG Klingen/Mauerbach

C-Junioren VfL Ecknach – SG 5:2

Tore Michael Kraus (3), Matthias Pelzer, Christoph Eidelsburger (jhe)

TSV Pöttmes

B-Junioren Rohrenfels – TSV 1:2

Tore Mersad Fakic, Maximilian Königsdorfer

C-Junioren TSV Aindling – TSV 3:1

TorMilan Mester

D1-Jugend TSV – BC Aichach 3:1

Tore Payiman Norze (2)

D2-Jugend Pipinsried 3 – TSV 2 20:4

E1-Jugend Joshof.-Bergh. II – TSV 2:3

E2-Jugend Untermaxf. II – TSV II 0:15

F2-Jugend TSV II – Schiltberg II 7:3

Tore Grau (2x), Obermeier, Knöferl, Geyer, Riepold (2) (prch)