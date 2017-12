2017-12-01 20:42:00.0

Jugendfußball Ecknacher U19 trotz Remis Wintermeister

Hollenbacher A-Junioren klettern nach oben.

Die Winterpause hat nun auch für die Junioren-Fußball im Wittelsbacher Land begonnen. Am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2017 gab es aber nochmals etwas zu feiern. Trotz Unentschieden holte sich die Ecknacher U19 den Herbstmeistertitel, wie die D-Junioren.

VfL Ecknach

A-Junioren Im letzten Spiel des Jahres traten die A-Junioren des VfL Ecknach beim TSV Friedberg an. Dass am Ende nicht mehr als ein leistungsgerechtes 1:1 heraussprang, lag an erster Stelle an den Ecknachern selbst. Friedberg spielte sehr destruktiv und agierte teilweise besonders in der zweiten Hälfte situationsbedingt mit Libero. Es war für den VfL der unangenehm zu bespielende Gegner. Es wurden nur wenige gute Gelegenheiten erspielt und so war es nicht verwunderlich, dass Torjäger Tobias Jusczak in der 25. Minute durch einen an ihm selbst verursachten Elfmeter sein 18. Saisontor erzielte. Nur zwei Minuten später kam Friedberg unter Mithilfe einer etwas orientierungslosen Ecknacher Abwehrreihe zum Ausgleich. Dennoch hätte aus Ecknacher Sicht das Resultat in der ersten Hälfte noch freundlicher gestaltet werden können. Besonders durch die immer wieder gefährlich vor das Friedberger Tor geschlagenen Ecken von Kapitän Timo Burgstaller, die aber leider an diesem Abend keinen Abnehmer fanden. Nach der Pause konnte die Truppe der Trainer Peter Elbl und Norbert Weirich dem Spiel keine Wende mehr geben und so blieb es beim ersten Unentschieden. Trotz dieser nicht ganz zufriedenstellenden Punkteteilung überwintert die VfL-Truppe als Tabellenführer der Kreisliga Augsburg.

D-Junioren Nichts anbrennen ließ die D-Jugend des VfL Ecknach im letzten Punktspiel der Hinrunde und siegte souverän und hochverdient mit 9:0 gegen den Tabellenletzten VFR Neuburg. Die Ecknacher Treffer gingen auf das Konto von Lukas Hoffman, Florian Huber, Dominik Lerchl und Justus Reichel. Jeweils zwei Tore steuerten Odin del Olmo und Niklas Altmann bei. Groß war die Freude im Ecknacher Lager nach dem Schlusspfiff, nachdem der bisherige Spitzenreiter SG DJK Brunnen/DJK Berg im Gau auf der Zielgeraden noch eingeholt wurde und die Herbstmeisterschaft an den VfL-Nachwuchs ging. (ebe)

SG Hollenbach/Petersdorf

A-Junioren Einen tollen Punktspielabschluss 2017 feierten die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf mit einem ungefährdeten 6:0-Sieg bei der JFG Lohwald. Auf dem tiefen Boden des Trainingsplatzes im Neusäßer Stadtteil Ottmarshausen kamen die Gäste gut zurecht, auch begünstigt durch das schnelle 1:0 von Marco Buchner (6.). Noch vor der Pause erhöhte Philipp Held für die Schützlinge von Marco Richter auf 2:0. Auch nach dem Wechsel war die SG gut unterwegs, allen voran Patrick Högg. Er traf aus allen Lagen, erzielte vier Treffer am Stück (55./60./85./89.) und schraubte so das Ergebnis auf 6:0 hoch. „Hochverdient aber etwas zu hoch“, befand Betreuer Johann Sedlmeir, denn auch die Platzherren verzeichneten einige Hochkaräter, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden SG-Keeper Marco Wittmeir. Vor allem bei Eins-gegen-eins-Situationen brachte Wittmeir die Hausherren zur Verzweiflung. Aufgrund des Erfolges kletterte die SG in der Kreisliga Augsburg nach oben und überwintert auf dem siebten Tabellenrang. (mika)