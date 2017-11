2017-11-01 20:37:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknachs Polster wächst

VfL gewinnt mit 5:2 gegen Hollenbach und hat zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Alle Treffer fallen nach Standards, insgesamt gibt es drei Elfmeter. Von Sebastian Richly

Fußball ist reine Kopfsache, zumindest aktuell beim Bezirksligisten VfL Ecknach. Da spielt der Aufsteiger eine starke Hinrunde und hat sogar die Spitzenteams am Rande einer Niederlage – nur auf einen Heimsieg mussten die Fans lange warten. Zum Rückrundenauftakt gegen den FC Horgau gelang dann endlich der Befreiungsschlag. Nur zwei Tage später legte der VfL beim 5:2-Erfolg im Derby gegen den TSV Hollenbach vor 500 Zuschauern gleich den nächsten Erfolg vor eigenem Publikum nach. Abteilungsleiter Johannes Erbe freute sich über den Dreier, machte aber auch klar: „Ohne den Sieg gegen Horgau wäre es ein ganz anderes Spiel geworden. So sind wir mit mehr Selbstbewusstsein in die Partie gegangen und haben verdient gewonnen.“ Nach dem zweiten Dreier innerhalb von drei Tagen hat der Aufsteiger bereits zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Für die Hollenbacher wird es nach fünf Spielen ohne Sieg immer enger.

Von Beginn an nahmen die Ecknacher das Spiel in die Hand. Feldüberlegen agierte die Mannschaft des Trainerduos Florian Fischer, der aufgrund einer Gehirnerschütterung erneut zuschauen musste, und Mario Schmidt. Doch gute Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Bis zur 13. Minute, als Hollenbachs Spielertrainer Christian Adrianowytsch Serhat Örnek im Strafraum zu Fall brachte. Mit dem Foulelfmeter scheiterte Schmidt an Hollenbachs Keeper Patrick Varga, doch Manfred Glas setzte den Nachschuss zur Führung ins Netz. Ecknach blieb dran und erzielte nur wenig später das 2:0. Schmidt zielte bei einem Freistoß diesmal genauer.

Etwas überraschend dann der Anschluss, wiederum nur wenig später. Einen Freistoß von Angelo Jakob legte Adrianowytsch mit dem Kopf auf Johannes Aechter quer. Der musste nur noch einschieben. Die Entscheidung fiel dann kurz nach der Pause, als Torjäger Serhat Örnek per abgefälschtem Freistoß zum 3:1 traf. „Das war wichtig. Hollenbach hatte sich viel vorgenommen. Wenn du dann so ein Tor kriegst, ist meist alles dahin“, so Erbe, der aber auch vorher nicht wirklich um den Sieg bangen musste. Denn zu überlegen agierten die Hausherren. Hinten stand die Abwehr um die Innenverteidiger Oliver Mühlberger und Benedikt Huber meist sattelfest, und vorne wirbelten Örnek und Co. die Hollenbacher Hintermannschaft durcheinander. Während der agile Michael Eibel in der 50. Minute noch knapp das Tor verfehlte, machte es Stürmer Christoph Jung nur drei Minuten später besser. Eine kurz ausgeführte Ecke brachte Schmidt gefühlvoll auf Jung, der nur noch einköpfen musste.

Doch Hollenbach gab nicht auf. Ricardo Anzano vergab die beste Möglichkeit nach einer Flanke von Tobias Schmid. Der Einsatz wurde dann kurz vor dem Ende doch noch belohnt. Nach einem Foul von Huber am eingewechselten Jonas Ruisinger trat Angelo Jakob zum Strafstoß an. Auch ihm versagten die Nerven, und er knallte den Ball an Ecknachs Keeper Hannes Helfer vorbei an die Latte. Patrick Fischer verwandelte den Nachschuss. Den Schlusspunkt setzten wieder die Gastgeber mit dem insgesamt dritten Elfmeter an diesem Nachmittag. Örnek hatte Varga bereits umkurvt und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte ohne Nachschuss zum Endstand.

Der VfL muss als Nächstes zum Tabellendritten TSV Meitingen. Die Elf vom Krebsbach gastiert beim Schlusslicht FC Horgau. Vielleicht können die Ecknacher ein Vorbild sein. Immerhin platzte der Heimknoten ausgerechnet gegen Horgau und änderte so die Stimmung im Ecknacher Lager. „Die war danach komplett anders.“

VfL Ecknach Helfer, Glas, Mühlberger, Elbl, Huber, Lasnig (ab 59. Broo), Örnek, Zakari (ab 77. Egen), Schmidt, Eibel, Jung (ab 84. Jusczak)

TSV Hollenbach Varga, M. Aechter, J. Aechter (ab 66. J. Ruisinger), Adrianowytsch, Knauer, Stark, Jakob, Witzenberger (ab 66. P. Fischer), Schmid, Anzano, Meyer (ab 76. Trautmann)

Tore 1:0 Glas (13.), 2:0 Schmidt (16.), 2:1 J. Aechter (19.), 3:1 Örnek (47.), 4:1 Jung (53.), 4:2 P. Fischer (87.), 5:2 Örnek (90.+3/Foulelfmeter) Zuschauer 500 Schiedsrichter Keil (Wassertrüdingen)