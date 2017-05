2017-05-27 00:05:03.0

Ehekirchen bleibt im Rennen

Fußball-Relegation I:FCE mit Remis

Die Erleichterung beim FC Ehekirchen war förmlich zu spüren. Der 16. der Landesliga holte gestern in der Relegation ein 1:1 beim Aufstiegsanwärter BSK Olympia Neugablonz.

Der FC Ehekirchen, der auf Spielertrainer David Bulik (Knie) und Stürmer Maximilian Käser (Leiste) verzichten musste, zog sich in der hektischen, von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägten Partie weit zurück. In der Offensive schaltete der Gast schnell um, kam so zu Chancen. Eine davon nutzte Fabian Scharbatke, der nach einem klugen Zuspiel von Matthias Rutkowski zur Führung traf (10.). Das Bild in Hälfte zwei änderte sich völlig – es entwickelte sich ein Neugablonzer Sturmlauf. Ehekirchen fand nicht mehr statt, sorgte kaum für Entlastung und ließ viele Standards zu. Einer führte zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Ecke von Matthias Franke parierte Dzemil Abazi einen Kopfball von Dorjan Ozvald, war gegen den Nachschuss von Kamil König aber machtlos (51.). Auch im Anschluss flogen Ehekirchens Schlussmann die Bälle nur so um die Ohren. Neugablonz erspielte sich Chance um Chance. Die Gäste waren dagegen machtlos, doch fingen sich keinen weiteren Treffer mehr. Matthias Rutkowski (86.) sah nach einer Schwalbe, sein Bruder Sebastian nach einem taktischen Foul (90.+4) Gelb-Rot. Der Abpfiff erlöste schließlich die taumelnden Gäste. Am Sonntag empfängt der FCE dann die Neugablonzer zum Rückspiel. Anpfiff ist um 16 Uhr. (sigb)