2017-11-20 00:03:28.0

Fußball-Bezirksliga I Ehekirchen in Erfolgsspur zurück

3:0-Erfolg in Horgau

Der FC Ehekirchen ist in der Bezirksliga Nord nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Tabellenletzten FC Horgau feierte die Mannschaft von Spielertrainer Simon Schröttle einen 3:0-Erfolg.

Die Revanche für die 0:1-Vorrundenniederlage konnte dem FCE nur gelingen, weil Horgau nicht ins Tor traf. Die erste Viertelstunde machten die Platzherren richtig Druck. Manuel Hemm verzog das Leder (4.) und Michael Vogele tankte sich wenige Minuten später energisch durch, doch sein Schuss ging ebenso knapp daneben. Jetzt kamen die Gäste ins Spiel. Fabian Scharbatke bediente Schmaus, doch der scheiterte. In der 19. Minute traf er dann zur Gästeführung. In Hälfte zwei legte Ehekirchen nach. Schmaus legte Matthias Rutkowski vor und der erzielte das 0:2. Das Spiel der Grün-Weißen war in der Folgezeit durchaus auf Augenhöhe. Für die Entscheidung aber sorgte Mannschaftskapitän Fabian Tögel, der in der 66. Minute eine riesige Chance hatte, die er freistehend nicht verwerten konnte. Matthias Rutkowski traf dann erneut. (mase)

ANZEIGE

FC Ehekirchen Özdemir, Appel, M. Rutkowski, Schmaus (82. Gerbl), Jahner, Ledl, Ziegler (88. Scheuermayer), Zeller, S. Rutkowski, Schröttle, Scharbatke.

Tore 0:1 Schmaus (19.), 0:2 M. Rutkowski (48.), 0:3 M. Rutkowski (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Geiger (Marktoberdorf).