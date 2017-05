2017-05-29 00:06:37.0

Fußball-Relegation III Ehekirchen steigt ab

Die Bulik-Elf muss nach 0:2-Niederlage gegen Neugablonz den Weg von der Landesliga in die Bezirksliga antreten Von Benjamin Sigmund

Auf einmal war es beklemmend still. Den FCE-Spielern und den meisten der 720 Zuschauer in Ehekirchen stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Während sich Olympia Neugablonz über den entscheidenden Treffer zum 2:0 im Rückspiel der Landesliga-Relegation freute, blieb Michael Spangler regungslos am Boden liegen.

Nach einem kurzen Zuspiel von Torwart Dzemil Abazi war der Verteidiger im Rasen hängen geblieben und hatte sich das rechte Knie verdreht. Mathias Franke brauchte nur noch zum 2:0 ins leere Tor einzuschieben (82.). Spangler, der bereits im vergangenen Jahr wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie lange ausgefallen war, wurde nach längerer Behandlungsunterbrechung auf einer Trage vom Feld befördert. Seine Mitspieler schlugen in der Befürchtung einer erneut schlimmen Verletzung die Hände über dem Kopf zusammen.

Durch den Treffer war zudem die Partie entschieden. Nach dem 1:1 aus dem Hinspiel hätte der FC Ehekirchen nun drei Tore gebraucht, um doch noch in die zweite Runde einzuziehen. Die gelangen zu zehnt nicht mehr. Als dann einige Minuten später der Schlusspfiff ertönte, sanken die Spieler des FC Ehekirchen zu Boden und blieben lange auf dem Rasen sitzen. Das Abenteuer Landesliga ist nach einer Saison wieder beendet. „Die Enttäuschung ist riesig“, sagte Trainer David Bulik, wusste aber, dass das Neugablonzer Weiterkommen verdient war. Schon das Hinspiel hatte der Zweite der Bezirksliga Süd dominiert. Lediglich das Ergebnis von 1:1 machte dem FCE Hoffnung. Da Ehekirchen, das wieder auf Spielertrainer Bulik zurückgreifen konnte, bereits ein 0:0 gereicht hätte, zog sich der Gastgeber zurück und verlegte sich aufs Kontern. Doch ein Strafstoß, den Mathias Franke in der 66. Minute verwandelte, brachte die Gäste auf die Siegesstraße. Die Ostallgäuer treten nun am 1. und 4. Juni in der zweiten Runde der Relegation gegen den SC Oberweikertshofen an. Es geht um den letzten verbleibenden Platz in der Landesliga.