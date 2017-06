2017-06-21 00:05:07.0

Ehrgeizig

Reiter Helmut Well

Einen überlegenen Sieg feierte Helmut Well beim wichtigsten Springen der Turniertage auf Gut Sedlhof bei Kühbach. Der 66-jährige Starter der gastgebenden Reit- und Turniergemeinschaft (RuTG) Holzburg ließ der Konkurrenz im M*-Springen mit 1,25 Meter hohen Hürden keine Chance. Dieser Sieg ist aber nur einer von rund 250, die Well in seiner Karriere bereits verbucht hat. Dabei begann er erst mit 32 Jahren zu reiten. Der Besitzer der Alten Mühle in Unterschneitbach (Stadt Aichach) ist Mitglied der Musikerfamilie Well und hat 14 Geschwister. Geld zum Reiten war früher nicht da. Doch der ehrgeizige Sportler lernte schnell und wurde 1998 mit dem Goldenen Reiterabzeichen des Verbands für zehn Siege und 15 Top-3-Platzierungen in S-Springen (Hürdenhöhe 1,40 Meter) ausgezeichnet. Ein S-Springen möchte Well mit seiner Stute Chirpy Wellness noch einmal gewinnen.