2017-04-05 00:04:47.0

Jahreshauptversammlung Eichenlaubs Erfolge

Eisingersdorfer Schützen blicken zurück. Jugend erfreut Verein

Auf der Jahreshauptversammlung der Schützen von Eichenlaub Eisingersdorf berichtete Sportleiter Paul Barl über das vergangene Sportjahr. So manches Team war äußerst erfolgreich.

Das Anfangsschießen gewann Thomas Abt. Bei den Rundenwettkämpfen belegten die Mannschaften vordere Plätze. Das Stefan-Kigle- Gedächtnisschießen gewann Erwin Hofschuster, beim VG-Schießen belegte die Luftpistolen-Mannschaft Platz eins, die Luftgewehr- und Jugendmannschaft belegte jeweils Platz zwei. Beim Armbrust-Schießen gewannen in der Schützenklasse Werner Barl, in der Jugend Carmen Rittler und in der Jedermannklasse Michael Weichselbaumer.

ANZEIGE

Für die nun zu Ende gehenden Rundenwettkämpfe sind zwei Luftpistolen-, vier Luftgewehr- und eine Jugendmannschaft sowie eine Aufgelegt-Mannschaft gemeldet. Die Aufgelegt-Mannschaft wurde auf Anhieb in der B-Klasse Meister. Auch beim Gauschießen nahm man teil.

In der Jahresmeisterschaft setzte sich in der LG-Klasse Stefan Koch durch, in der LP-Klasse Werner Barl. Punktsieger wurde Stefan Koch, den Pokal im VG-Modus (Blattl/Ringe) gewann Paul Barl, die Blattl-Wertung bei LP gewann Joan Forster und bei LG Stefan Koch. Das Preisschießen gewann Barbara Abt und die Finalschießen Karl Barl (LG) und Werner Barl (LP). Am Königsschießen nahmen 27 Schützen teil, die Könige wurden Ludwig Höger (LG), Werner Barl (LP) und Carmen Rittler (Jugend). Den Abschluss bildete dann das Er&Sie-Schießen, das Ursula und Peter Christ gewannen. Insgesamt nahmen 21 Paare teil.

Jugendleiterin Elfriede Kraus, die ihr Amt niederlegen wird, berichtete, dass die Jugendmannschaft in der Gruppe B als Meister feststehe. Die vier Mädels würden sich ständig verbessern. Auch beim Sparkassencup wirkte man mit, schied in Runde drei aus. Meister in der Jugend wurde Franziska Durner und bei den Schülern Magdalene Durner. Jugendkönigin wurde Carmen Rittler. Das Preisschießen sicherte sich ebenso Carmen Rittler und den Blattlpokal gewann Stefan Lindermeier.

Dann fasste Barbara Abt das sportliche Jahr für die Frauen der Eichenlaubschützen zusammen. Beim Damenschießen im Gau belegten die Eisingersdorferinnen einige vordere Plätze. Joan Forster wurde in ihrer Klasse sogar Erste und fährt nun nach Hochbrück (München) zur Bezirksmeisterschaft. Barbara Abt holte beim Finalschießen den zweiten Platz. (joki)