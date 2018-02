2018-02-05 00:04:00.0

Sportlerehrung Ein Aufsteiger will noch höher hinaus

Christoph Jung spricht als Kapitän des VfL Ecknach das Ziel Fußball-Landesliga an. Schützin Andrea Fritz setzt sich bei den Frauen auch mit relativ wenig Trainingsaufwand durch. Ein Sportler schielt in Richtung Olympia in Tokio Von Johann Eibl

Es war gewissermaßen das Schlusswort, das Christoph Jung am Samstagabend 45 Minuten vor Mitternacht sprechen durfte. Die Ehrung der Sportler des Jahres lag da bereits in den letzten Zügen. Gefragt nach dem Ziel für die Fußballer des VfL Ecknach, die als Mannschaft des Jahres geehrt wurden, meinte der Kapitän kurz entschlossen: „Landesliga.“ Eine durchaus mutige Prognose, denn vor einem Jahr gehörten die Ecknacher noch der Kreisliga an. Im ersten Gastspiel in der Bezirksliga nehmen sie aktuell Rang sechs ein.

Mit einem großen Aufgebot von über zwei Dutzend Leuten, die alle Krawatten im gleichen Muster trugen, präsentierten sich die Kicker dem Publikum beim Ball des Sports in der geschmückten Halle des TSV Aichach: David Selig, Thomas Bernecker, Florian Hoffmann, Thomas Spieß, Stefan Kastl, Manfred Glas, Benedikt Huber, Serhat Örnek, Elias Sultani, Alexander Richter, Christoph Jung, Oliver Mühlberger, Hannes Helfer, Andreas Manhard, Richard Schwarzer, Maximilian Eisner, Rachad Bamario, Fabian Ettinger, Tomas Egen, Mario Lasnig, Daniel Zakari, Michael Birnbaum, Philipp Elbl, Mario Schmidt, Florian Fischer und Johannes Erbe. Silber ging in dieser Wertung an die Leichtathletikmannschaft des TSVAichach. Die Erfolgsbilanz des letzten Jahres umfasst beispielsweise Rang drei bei den süddeutschen Juniorenmeisterschaften mit der 4x100-m-Staffel. Die Erste Keglermannschaft des TSV Aichach mit Adolf Öchsler junior, Georg Gabriel, Manfred Kappel, Daniel Tuffentsammer, Christian Müller, Dominik Seebach und Josef Heil wurde nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Nord Dritter bei dieser Wahl.

Ein beachtlicher Satz war auch von Andrea Fritz zu hören. Üblicherweise berichten Sportler vom enormen Trainingsaufwand als Grundstock für ihre Erfolge. „Ich trainiere relativ wenig“, ließ die Sportlerin des Jahres 2017 in Aichach wissen und fuhr fort: „Es funktioniert immer irgendwie.“ Die Schützin von Jagdlust Gallenbach verzeichnet bei ihren Wettkämpfen einen Durchschnitt von 381 Ringen. Mit Marlene Zöttl, einer angehenden Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung, landete eine Leichtathletin des TSV Aichach auf dem zweiten Rang. 800m und 400m Hürden gehören zu ihren typischen Disziplinen. Und ihre Teamkollegin Johanna Ostermair, die entschuldigt fehlte, da sie in Berlin einen Test für ein Stipendium zu absolvieren hatte, wurde Dritte. Auch sie zeigt ihr Können vorwiegend über 400m Hürden und über 800m.

Darf Jonas Lindermair an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio teilnehmen? Auszuschließen ist das jedenfalls nicht, denn der BMX-Freestylefahrer des TSV Aichach gehört bereits dem entsprechenden Kader an. Rückschläge wie durch einen unverschuldeten Verkehrsunfall oder den Bruch einer Hüfte scheinen den Sportler des Jahres nur wenig zu beeindrucken. Lindermair steht rein wirtschaftlich betrachtet am besten da von allen, die am Samstag ausgezeichnet wurden. „Alles wird übernommen“, teilte er mit: „Teile, Fahrrad, Hotels.“ Für Kegler Josef Hell, der Zweiter wurde, dürfte diese Rundumversorgung für immer ein Traum bleiben, ebenso für die beiden Männer, die sich Rang drei teilten. Andreas Fischer profiliert sich seit vielen Jahren im Taekwondo und Stefan Walther als Torhüter im Handball. Nicht nur beim Gespräch mit ihm zeigte Moderator Roland Fackler, früher in dieser Sportart im Rückraum zu Hause, dass er stets schnell einen Draht zu den Frauen und Männern findet, die er zu sich nach vorne bittet.

Als Erstes wurden Sonderehrungen an Nachwuchssportler vergeben, an die Schützin Lilian Steidle, die entschuldigt fehlte, an den zehnjährigen Tischtennisspieler Lucas Held, an Speedwayfahrer Tim Wunderer sowie an die weibliche Handballjugend, die in großer Besetzung erschienen war: Lara Leis, Iva Vlahinic, Sevde Seker, Ida Markowski, Selina Zimmermann, Marleen Bscheider, Katja Walther, Marie Holzapfel, Vildan Acar, Zehra Erdim, Anna und Lina Mahl, Ramona Bscheider, Lena Rappel, Anna Euba, Josi Ilk, Lucia Metzger, Annika Elbl sowie die Trainerinnen Stephie Szierbeck und Tini Wonnenberg. Nachdem eine Reihe dieser Handballerinnen bereits bei den Frauen zum Einsatz kommt, wäre es durchaus denkbar, dass man sie früher oder später bei diesem Ehrungsabend wieder sehen wird.

TSV-Vereinschef Klaus Laske begrüßte als Hausherr die Gäste, darunter mit Simone Strohmayr (SPD) auch ein Mitglied des Landtags. Dann zeigte die Paartalia ihr Können. Und dass es auf dem Tanzboden nicht langweilig wurde, dafür sorgte die Band Cornelius & Friends.

