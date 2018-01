2018-01-02 09:30:00.0

Futsal Ein Kreisligist stürmt vorneweg

BC Rinnenthal zieht souverän in Endrunde des Landkreis-Cups ein. Auch Stätzling und Kissing qualifizieren sich sicher. Oberbernbach ohne Chance. Heute Abend ist Finale in Dasing. Von Reinhold Rummel

Die Favoriten setzten sich erwartungsgemäß beim zweiten Vorrundenturnier zum Landkreis-Cup in der Dasinger Schulsporthalle durch. Heute Abend ist das Finale. Titelverteidiger Kissinger SC schaffte den Sprung ebenso ohne Probleme, wie Landesligist und Weihnachts-Cup Sieger FC Stätzling. Etwas Mühe hatte dagegen der TSV Friedberg, dem das Ausscheiden drohte – doch mit einem 2:2 im letzten Spiel gegen Kissing sicherte man sich gerade noch die Endrundenteilnahme. Den Gruppensieg holte sich Kreisligist BC Rinnenthal mit zwölf Punkten. Der SC Oberbernbach und die zweite Garnitur des TSV Dasing verkauften sich gut, schieden aber aus. SCO-Spielertrainer Aydin Güner: „Wir haben alles versucht, aber mehr war nicht drin.“

Güner kann sich für Futsal nicht begeistern. Damir Mackovic vom TSV Friedberg zeigte sich dagegen als Futsal-Befürworter: „Technisch ist es einfach anspruchsvoller.“ Er war auch heilfroh, dass es sein Team „gerade noch geschafft hat.“ Mackovic: „Unsere Schlafmützigkeit wäre fast bestraft worden“. Dabei meinte er die 0:2-Pleite gegen den bis dahin punkt- und torlosen SC Oberbernbach.

Die acht Finalrundenteilnehmer FC Igenhausen, FC Affing, BC Adelzhausen, BC Rinnenthal, FC Stätzling, TSV Friedberg, Kissinger SC und Hausherr TSV Dasing stehen sich nun am heutigen Dienstag, 2. Januar, in Dasing gegenüber. Beginn des Turniers ist um 18 Uhr.

Dabei wird in zwei Vierergruppen gespielt. In der Gruppe A treffen Landesligist FC Stätzling, Kreisligist FC Affing, das Überraschungsteam FC Igenhausen (B-Klasse) und Hausherr TSV Dasing aufeinander. Die Schmid-Truppe bestreitet dabei um 18 Uhr das Eröffnungsspiel gegen Favorit FC Stätzling. FCS-Coach Rainer Koch sieht Steigerungspotenzial: „Wir haben in der Vorrunde nicht optimal gespielt, das wollen wir besser machen.“ Beim FC Affing wird Spielertrainer Tobias Jorsch, der bei der Vorrunde noch im Urlaub weilte, sein Team verstärken.

Ebenso stark bestückt ist die Gruppe B mit den Bezirksligisten BC Adelzhausen und Kissinger SC, dem Kreisligisten BC Rinnenthal und Kreisklassenspitzenreiter TSV Friedberg. Mit großen Erwartungen geht Titelverteidiger Kissinger SC die Endrunde an. „Wir wollen natürlich wieder so weit wie möglich kommen“ so Spielertrainer David Bulik. Nach dem überzeugenden Auftritt in der Vorrunde zählt auch der BC Rinnenthal zum engsten Favoritenkreis. Auch Adelzhausen mit seinem antrittsschnellen Top-Torjäger Dominik Müller will ein Wörtchen mitreden. „Das werden enge Spiele. Da wird man sich keine Ausrutscher leisten können“, so BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. Das erste Spiel in der Gruppe B bestreitet um 18.30 Uhr der BC Adelzhausen gegen den TSV Friedberg. Danach fordert Rinnenthal den Titelverteidiger Kissinger SC.

Die Halbfinalspiele beginnen um 21.05 Uhr, das Endspiel wird um 21.50 Uhr angepfiffen.