Leichtathletik Eine Frau läuft am schnellsten

Agnes Hartl gewinnt die Dasinger Meile.

Auf der Willy-Guggenmos-Anlage in Dasing fand der traditionelle Meilenlauf mit Schülersportfest statt.

Acht Läufer nahmen die Meilen-Distanz von 1609 Metern in Angriff. Dabei machte erstmals eine Frau das Rennen. Agnes Hartl (TG Viktoria Augsburg) lief die Meile in 5:31,33 Minuten. Vereinskollegin Steffi Mairoser wurde Zweite, sie benötigte 5:40,95 Minuten. Auf den dritten Platz kam Asaria Gerich (Neuburg), die nach 6:42,76 Minuten die Ziellinie überquerte. Bei den Herren siegte Christian Bayr vom LC Aichach mit 5:33,69 Minuten vor Franz Mayer-Gebhart (Stadtwerke München/5:53,82). Damit war die Siegerin sogar schneller als der schnellste Läufer auf dieser Strecke. (AN)