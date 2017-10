2017-10-22 14:03:00.0

Radsport Emily und Daniel Schrag überraschen in München

Das Aichacher Geschwisterpaar vom Radteam Aichach 2000 fährt beim Crossrennen aufs Podest. Werner Ruf auf Platz 14.

Für eine positive Überraschung sorgten die beiden Radrennfahrer Emily und Daniel Schrag vom Radteam Aichach 2000 beim Munich Super Cross im Münchener Olympiapark. Das Querfeldein-Rennen gehörte auch zu den zwölf Rennen des Deutschland Cup Cross, welchen Daniel Schrag 2016 in der U15 gewonnen hatte. Die besten sieben Ergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein. Nun geht der 14-Jährige in der U17 an den Start.

Dabei begann das Wochenende mit einer schlechten Nachricht. Nach dem Freien Training am Samstag bemerkte Daniel Schrag, dass der montierte neue Crossreifen auf der breiten Felge die erlaubte Breite von 33 Millimetern nicht einhielt. Das hätte eine Disqualifikation für das Sonntagsrennen bedeutet. Kurzerhand kontaktierte Vater Uli einen Reifengroßhändler aus Aichach. Dieser hatte glücklicherweise 31 Millimeter Reifen auf Lager. Somit war der Start am Sonntag gesichert.

Bei der Probefahrt rutschte Daniel aus und fiel er auf seinen Bremshebel, welcher somit defekt war. Doch auch hier konnte ihm geholfen werden. Währenddessen ging Schwester Emily in der Altersklasse U13 an den Start. Das Rennen begann hier mit einem 500 Meter Lauf. Dann schnappten sich die Fahrer ihre Räder und gingen auf den verkürzten Rundkurs mit zwei Runden. Die 1-Jährige belegte in der Mädchenwertung den zweiten Platz.

Bruder Daniel musste bei seinem ersten Rennen dieser Rennserie mit null Punkten aus der dritten Reihe in die Pedale treten. Der rund drei Kilometer lange und sehr anspruchsvolle Rundkurs musste in der U17 fünf Mal absolviert werden. Bereits im letzten Drittel der ersten Runde lag der Aichacher auf dem zweiten Platz, den er bis ins Ziel halten konnte.

Der Neuntklässler des Aichacher Deutschherren Gymnasiums war selbst überrascht von seiner Leistung. Sieger war Marco Brenner (RSG Ansbach), Dritter wurde Louis Krauss (TSV Neckartenzlingen).

Als Dritter vom Radteam Aichach ging Werner Ruf an den Start. Er fuhr bei den Masters 3 auf Platz 14. Nachdem er wegen eines Defektes das Rad wechseln musste, war keine bessere Platzierung mehr möglich. (AN)