2017-10-28 20:44:00.0

Fußball-A-Klasse Endspurt um Spitze

Weilach und Wulfertshausen streiten zum Rückrundenstart um Platz eins.

Die Fußballer der A-Klasse Aichach starten am Wochenende mit der zweiten Saisonhälfte. Dabei verlief die Spielrunde beim TSV Weilach bisher nach Wunsch. Mit 32 Punkten führt man die Tabelle vor dem SV Wulfertshausen (31) an und hat auf den Dritten FC Tandern bereits acht Punkte Vorsprung.

Am Sonntag tritt der Spitzenreiter bei den Reservisten des Kreisligisten BC Rinnenthal an. Gegen den BCR startete man im Sommer mit einem 4:0 in die Saison. Ob es im Rückspiel auch so leicht werden wird, ist fraglich, denn Rinnenthal hat sich akklimatisiert in der neuen Umgebung und nimmt mit 18 Punkten den achten Platz ein. Die Truppe von Trainer Werner Marsch überzeugte zuletzt mit ihren Auftritten – 5:0 beim FC Laimering/Rieden und 5:0 gegen den SV Ottmaring II.

ANZEIGE

Verfolger SV Wulfertshausen erwartet den Tabellenletzten Türkspor Aichach. Im Hinspiel bezwang die Schaller-Elf die Aichacher mit 4:1 und strebt nun zu Hause erneut drei Punkte an. Zumal man am vergangenen Wochenende bei der SG Mauerbach die zweite Saisonniederlage kassierte (1:3). Coach Bastian Schaller ist aber mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unzufrieden. 31 Zähler aus dreizehn Spielen können sich sehen lassen.

Die Aichacher Türken kommen unterdessen in dieser Spielrunde nicht in die Gänge. Nur ein magerer Sieg, 3:2 gegen Mauerbach, gelang bisher. Mit fünf Punkten steht man auf dem letzten Platz und hat fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat der TSV Schiltberg. Dort hatte man sich von der Verpflichtung von Christian Seidel als neuen Spielertrainer mehr erwartet. Zuletzt fing man sich im Heimspiel gegen die Sportfreunde Friedberg eine empfindliche 2:9-Klatsche ein. Bereits die achte in Folge. Der Vorsitzende Marco Bichlmaier führt die Negativserie auf die lange Verletztenliste zurück. „Christian Seidel macht trotz der prekären Situation eine hervorragende Arbeit und hält die Motivation hoch.“ Dennoch wird die Heimaufgabe am Sonntag gegen die Sport-Freunde Bachern nicht einfacher, denn die Zambak-Elf verfügt über einen sehr beweglichen Angriff. Im Hinspiel mussten sich die Schiltberger bereits mit 0:2 beugen. (r.r)