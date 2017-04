2017-04-08 00:06:35.0

Fußball-Kreisklasse Enges Rennen oben wie unten

Friedberg und Mühlried im Duell um Platz zwei. TSV Sielenbach peilt trotz Verletzungssorgen den Klassenerhalt an

Die Kreisklasse Aichach hat Fahrt aufgenommen. An der Tabellenspitze geht es mittlerweile hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter FC Gerolsbach (40 Punkte) eng zu.

Am Palmsonntag erwartet dabei der Tabellenzweite TSV Friedberg im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz den Dritten SC Mühlried. Dabei kommt es auch zum Duell der beiden Top-Torjäger: Mühlrieds Marco Rechenauer (24 Tore) gegen Friedbergs Marcel Pietruska (20). Während der Tabellendritte aus Mühlried mit 50 Treffern bisher die meisten Tore verbuchen konnte, kann die Willi-Gutia-Elf des TSV Friedberg mit erst 22 Gegentreffern auf eine s stabile Abwehr bauen. Auf die Zuschauer wartet eine interessante Verfolgerpartie. Der Spitzenreiter Gerolsbach gastiert unterdessen auf der Dasinger Willi-Guggenmos-Sportanlage. Das große Plus des Herbstmeisters ist die Defensive – erst zwölf Gegentreffer kassierte das Team um das Trainerduo Waltl und Stampfl. Während Daniel Stampfl wegen eines Innenbandanrisses in der entscheidenden Saisonphase fehlen wird, ist Sebastian Waltl derzeit der große Ankurbler im Team des Aufstiegsaspiranten. Zuletzt war er beim 2:1-Heimsieg über den FC Affing II an beiden Toren als Vorbereiter beteiligt. Abteilungsleiter Herbert Krobath ist sich deshalb sicher, „dass wir das Ding durchziehen werden, wenn wir weiterhin alle voll konzentriert unsere Aufgaben bestreiten“. Für die Dasinger ist die Aufgabe am Sonntag gegen den Spitzenreiter eine weitere Lernprobe, so Dasings Coach Jürgen Schmid, der seine junge Truppe behutsam aufbauen will. Zuletzt zeigte man beim SV Ried (0:0) eine ansprechende Vorstellung.

Im Abstiegskampf steckt der TSV Sielenbach. Spielertrainer Daniel Nowak, der jüngst zum zweiten Mal Vater wurde, hat seinen TSV noch längst nicht abgeschrieben. „Es ist noch alles drin, und deshalb werden wir alles daransetzen, die nötigen Punkte einzufahren.“ Zumal man noch beide Spiele gegen den unmittelbaren Konkurrenten SV Wulfertshausen hat. Beide zieren mit elf Punkten das Tabellenende. Zuletzt sah Nowak seine Elf bei der 0:2- Auswärtsniederlage in Oberbernbach nicht chancenlos: „Da hat uns erst ein umstrittener Strafstoß auf die Verliererstraße gebracht.“ Sein Team sei sich um die Schwere der bevorstehenden Aufgaben bewusst. „Meine Jungs sind positiv gestimmt, dass wir es noch packen.“ Am Sonntag erwartet man die DJK Gebenhofen. Bitter für die Sielenbacher allerdings, dass man auf Torjäger Dominik Baur verzichten muss. Der 26- Jährige verletzte sich bei seinem ersten Einsatz nach seinem Kreuz- bandriss im Testspiel gegen Bachern erneut – Diagnose: Kreuzbandriss. Nowak: „Das sind die bitteren Momente im Fußball, die es aber gilt, wegzustecken.“ (r.r)