Fußball Eröffnungsspiel gerät ins Wanken

Eigentlich hätten Alsmoos-Petersdorf und Pöttmes die Kreisliga-Saison am 12. August eröffnen sollen. Nach der Spielgruppentagung in Ecknach könnte der Auftakt aber nun ausfallen. Auch die Kreismeisterschaft steht auf der Kippe. Von Johann Eibl

Eigentlich hatten die Verantwortlichen im Fußball-Kreis Augsburg alles genau geplant. Das Eröffnungsspiel der Kreisliga Ost sollte Samstag, 12. August, um 17.30 Uhr stattfinden. Den Auftakt zur neuen Spielzeit hätten der SSV Alsmoos-Petersdorf und der TSV Pöttmes bestreiten sollen. Doch bei der Spielgruppentagung am Montagabend im Vereinsheim des VfL Ecknach kam die Idee ins Wanken.

Saisonstart Regulärer Start in den unteren Klassen von der Kreisliga abwärts bis zu den B-Klassen ist der 13. August. Bereits zwei Tage später, am Feiertag, 15. August, soll der zweite Spieltag steigen. Vor diesem Hintergrund bekundeten der TSV Rehling, der FC Affing und der BC Aichach ihr Interesse, ihre Heimspiele auf Samstag vorzuziehen. Ein Eröffnungsspiel wie 2016 in Affing gegen den BC Aichach am gleichen Tag würde angesichts dieses Wunsches keinen Sinn mehr ergeben. Als Alternative wurde der Freitagabend ins Spiel gebracht. Dazu wäre aber die ausdrückliche Zustimmung aus Pöttmes erforderlich, die ließ in Ecknach noch auf sich warten.

Sportgericht Peter Winter vom Kreissportgericht berichtete von 560 Fällen, im Vorjahr seien es 86 mehr gewesen. Gegen Ende der Saison kam es verstärkt zu Spielausfällen, was wohl drauf zurückzuführen sei, dass Fußballer die Brückentage zu einem Kurzurlaub nutzten. Winter verdeutlichte, dass Vereine ihre Stellungnahme zu einer Roten Karte bereits drei Tage nach der Schiedsrichtermeldung abgeben müssen.

Schiedsrichter Obmann Richard Augustin appellierte an die Vereinsvertreter, geeignete Kandidaten zum nächsten Lehrgang am 21. bis 23. Juli nach Obermauerbach zu schicken. Man habe dabei gute Erfahrungen mit ehemaligen Fußballern gemacht. Die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben sei gut aufgestellt, betonte Augustin, und begründete die Aussage mit zwei Unparteiischen in der Landesliga und einem in der Bezirksliga. Nun seien 50 Regeländerungen zu beachten, meist handele es sich aber lediglich um Hinweise handele.

Hallenfußball Gibt es in diesem Winter keine Landkreismeisterschaft im Hallenfußball? Das könnte der Fall sein. Denn bislang stehen lediglich der FC Affing, der SC Oberbernbach, der SV Mering, der TSV Dasing und der TSV Friedberg auf der Liste der Teilnehmer.

Funktionäre Im Bereich der Verbandsfunktionäre hat es einige Veränderungen gegeben. Volker Wedel fungiert nicht mehr als Bezirksvorsitzender, sein Nachfolger heißt Johann Wagner. Reinhold Mießl, der die Versammlung in Ecknach leitete, ist neuer Bezirksspielleiter und Georg Bucher hat sich als Kreisspielleiter zur Verfügung gestellt. Christoph Marzini übernimmt aus beruflichen Gründen kein Amt mehr. Günther Behr, der vor einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug erklärte, geht es nun wieder besser. Er übernimmt die Kreisliga Ost und die Neuburger Klassen. Für die Kreisklasse Aichach wird noch ein Funktionär gesucht.

Termine Carola Haertel wies außerdem auf den Kreistag am 5. Februar, auf den Bezirkstag am 3. März und den Verbandstag am 4./5. Mai hin. Zuvor findet am 10. Oktober beim TSV Gersthofen ein Runder Tisch zum Thema Finanzen statt. Folgende Fragen stehen im Raum: Sollen Vereine eine höhere Kostenpauschale entrichten, wenn sie keinen Schiedsrichter stellen? Sollen die Abgaben an den Verband steigen? Sollen die Unparteiischen einen höheren Spesensatz erhalten?

Liveticker In allen Ligen soll Schritt für Schritt der Liveticker eingeführt werden. Die Kreisliga Ost kam dabei in der vergangenen Runde auf einen Schnitt von 75 Prozent. Auch in den Jugend- und Frauenklassen sollten mittelfristig über dieses Medium Informationen verbreitet werden. Wer sich hier besonders engagiert, darf auf eine Prämie spekulieren.

Relegation In den Relegationsspielen wird stets ein Aufschlag von einem Euro pro Zuschauer erhoben; dieses Geld fließt in einen Sozialfonds, aus dem nun der TSV Rehling 500 Euro und der TSV Aindling 750 Euro erhielten. Diese beiden Vereine hatten jeweils Einbrüche beklagt.

Nach der alten und vor der neuen Saison

Meister VfL Ecknach (Kreisliga Ost), FC Stätzling II (Kreisklasse Augsburg), FC Gerolsbach (Kreisklasse Aichach), BC Aresing (A-Klasse Aichach), BC Rinnenthal II (B-Klasse Aichach), TSV Inchenhofen II (Kreisklasse Aichach Reserven), TSV Merching II (A-Klasse Aichach Reserven)

Fairnesspokale VfL Ecknach (Kreisliga Ost), DJK Gebenhofen-Anwalting (Kreisklasse Aichach), TSV Mühlhausen (A-Klasse Aichach), TSV Hollenbach II (B-Klasse Aichach)

Termine Saisonstart ist am Sonntag, 13. August. Zwei Tage später folgt die nächste Runde. Am 12. November endet das Fußballjahr im Freien, dann sind bereits drei Spieltage in der Rückrunde absolviert. Los geht’s 2018 am 31. März, zuvor könnte es zwei Nachholtermine geben.

Einteilung Die zweite Mannschaft des SV Hammerschmiede geht freiwillig in die A-Klasse Aichach. Das Team zwei des FC Gerolsbach gehört der B-Klasse Aichach 1 an.

Auf- und Abstieg Der Meister der Kreisliga steigt direkt in die Bezirksliga auf, der Vize geht in die Relegation. Drei Teams steigen direkt ab. In den Kreisklassen steigt der Meister direkt auf, der Vize ist für die Relegation qualifiziert. Das Schlusslicht steigt direkt ab, der Vorletzte spielt Relegation. Alle neun Meistern in den B-Klassen in der Region steigen auf, den Vizes wird ein Aufstiegsrecht eingeräumt.

Spielabsagen Wie Reinhold Mießl betonte, können Absagen nur über den Spielleiter erfolgen und zwar frühestens 24 Stunden vor dem geplanten Spielbeginn und spätestens fünf Stunden davor. Bei einer weiteren Absage besteht die Möglichkeit, die Paarung zu drehen.

Toto-Pokal In diesem Jahr wird noch am 19. sowie am 26. Juli in diesem Wettbewerb gespielt. Das Finale ist für den 1. Mai 2018 vorgesehen. Von 175 spielberechtigten Mannschaften haben sich 101 angemeldet.