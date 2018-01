2018-01-12 16:05:00.0

Volleyball Erster Heimspieltag für Inchenhofen

TSV-Männer sind am Samstag doppelt gefordert. Jetzt geht es Schlag auf Schlag für Leahad. Von Sebastian Richly

Für die Volleyballer des TSV Inchenhofen beginnt die Saison in der Bezirksklasse Oberbayern I erst am Samstag so richtig. Dann steht der erste von drei Heimspieltagen an. Zu ungewohnter Zeit schon ab 12.30 Uhr, geht es in eigener Halle zunächst gegen den SC Freising III und den TSV Neuburg II.

Trainer Norbert Schaffer sieht sein Team gut gerüstet für den Spieltag: „Wir haben gut trainiert und fast alle Mann sind an Bord. Zwei Siege sind das erklärte Ziel.“ Nur auf Thomas Wolf, der beruflich verhindert ist, muss Leahads Coach verzichten. Hinzu kommt der Heimvorteil: „Wir haben keine Anfahrt und kennen die Halle. Hier in Inchenhofen ist es vergleichsweise eng. Das ist für so manches Team ein Problem. Da haben wir schon einen Vorteil.“ Bislang liegt der TSV mit sechs Punkten aus vier Spielen und einer Satzbilanz von 7:7 im Mittelfeld der Tabelle. Um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren, gilt es nun erstmals einen Doppelerfolg einzufahren. Die Freisinger sind dem TSV dabei bestens bekannt. Am ersten Spieltag gab es einen 3:1-Erfolg, die Neuburger sind im Leahader Lager aber weitgehend unbekannt: „Das ist Neuland für uns. Wir müssen erst einmal schauen, was im ersten Satz passiert. Dann können wir erste Schlüsse ziehen“, so Schaffer.

ANZEIGE

Für den Coach ist der Heimspieltag der Startschuss für die heiße Saisonphase. Schon am Spieltag darauf geht es erneut zuhause gegen die Topteams aus Schrobenhausen und Pfaffenhofen.