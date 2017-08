2017-08-18 13:29:00.0

AN-Wochenendtipp „FC Bayern macht es wie Inchenhofen“

TSV-Coach Arthur Vogel tippt auf Sieg des Meisters. Von Sebastian Richly

Arthur Vogel ist seit dieser Saison Spielertrainer beim Kreisklassisten TSV Inchenhofen. Er drückt sowohl dem FC Bayern als auch dem FC Augsburg die Daumen und glaubt an einen gelungenen Saisonauftakt der bayerischen Bundesligisten.

FCBayern – Leverkusen 3:1

Die Bayern machen es wie der TSV Inchenhofen. Auf eine schwache Vorbereitung folgt ein Einstand nach Maß.

Hamburg – FC Augsburg 0:2

Augsburg hat das bessere Umfeld und gewinnt auch das sportliche Duell gegen den HSV.

Nürnberg – Union Berlin 1:0

Der Club gewinnt das Topspiel. Nürnberg macht das gut und wird um den Aufstieg mitspielen.

FCIngolstadt – Regensburg 2:2

Regensburg hat bisher nicht so schlecht gespielt. Ingolstadt muss weiter auf den ersten Dreier warten.

HolsteinKiel – Fürth 1:2

Fürth ist unter Zugzwang und gewinnt beim Aufsteiger knapp.

Kreisklasse Aichach

TSV Sielenbach – Mühlried 0:3

BC Aresing – FC Affing II 2:3

Gebenhofen – Inchenhofen 0:1

TSV Kühbach – WF Klingen 5:0

TSV Dasing – FC Gundelsdorf 3:1

TSV Friedberg – SV Ried 4:0

Stotzard – Oberbernbach 2:2

Zwei Spiele, zwei Siege – der TSV Inchenhofen ist mit Neu-Coach Arthur Vogel perfekt in die neue Spielzeit gestartet. Dabei war die Vorbereitung nicht optimal: „Eher durchwachsen würde ich sagen. Die Ergebnisse haben auch nicht gestimmt“, so der 34-Jährige. Kaum geht es um Punkte, ist Leahad wie ausgewechselt: „Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Der Verein und die Mannschaft sind top. Es passt richtig gut und das spiegelt sich jetzt auch in der Tabelle wieder.“ Der Wollomooser kam vom TSV Altomünster und soll im Sturm für mehr Durchschlagskraft sorgen. Bislang traf er in zwei Spielen vier Mal – der Lohn ist derzeit Platz drei. Eine schöne Momentaufnahme, doch Vogel will seinem Team keinen Druck machen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir haben eine junge Mannschaft, die ich weiterentwickeln möchte.“ Vogel prophezeit in diesem Jahr einen spannenden Kampf um die Aufstiegsränge: „Da gibt es mehrere Mannschaften. Oberbernbach, Friedberg, Dasing und Mühlried sind die Kandidaten.“ Doch auch Vogels Team braucht sich nicht zu verstecken. „Wir wissen, was wir können und haben gezeigt, dass wir auch die Top-Teams schlagen können“, so Vogel im Rückblick auf den 4:3-Erfolg gegen den TSV Friedberg.