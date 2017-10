2017-10-23 00:06:40.0

FC Pipinsried ohne Chance

Fußball-Regionalliga:0:3 in Seligenporten

Der SV Seligenporten verlässt nach seinem höchsten Saisonsieg erstmals die Abstiegszone und der FC Pipinsried steckt nach dem 0:3 in der Kelleretage der Regionalliga. Nach einigen ausgelassenen Chancen jubelte der SVS in der 21. Minute, als FCP-Keeper Thomas Reichlmayr bei einem 30-Meter-Schuss von Marco Weber ein Malheur unterlief und die Kugel zum 1:0 ins Netz flog. Der gleiche Spieler sorgte in der 38. für das 2:0.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs legte Pipinsried endlich seine Zurückhaltung ab und hielt sich in den ersten fünf Minuten schon öfter in der gegnerischen Hälfte auf, als in der kompletten ersten Halbzeit. Mitten in diese Druckphase platzte dann die endgültige Entscheidung. Ein weiter Pass landete beim auf dem rechten Flügel durchstartenden Kobrowski, der scharf in den Strafraum flankte, wo Mariusz Suszko per Kopf gegen seinen ehemaligen Verein einnickte (50.). Ohnehin schon deutlich ins Hintertreffen geraten, mussten die Gäste nach einer Stunde aufgrund einer mit Rot bedachten Notbremse von Luis Grassow mit nur mehr neun Feldspielern auskommen. (fupa)