2017-05-22 00:07:46.0

FC Pipinsried wartet auf 60er

Regionalliga-Relegation beginnt in einer Woche

Der FC Pipinsried hat sich mit einem 2:2-Remis gegen Vilzing die Aufstiegsrelegation gesichert. Er muss in zwei Spielen gegen den 15. der Regionalliga Bayern ran – derzeit Schalding-Heining. Doch ob das so bleibt, steht noch nicht fest und das liegt an den Münchner Löwen. Die kämpfen ja um ihren Platz in der Zweiten Liga. Sollten sie absteigen, muss das Regionalliga-Team der 60er in die Bayernliga runter. Alle anderen Regionalligisten rutschen dann in der Abschlusstabelle einen Platz nach oben. Das wäre dann die Reserve von Greuther Fürth. Das erste Relegationsspiel des FCP findet am Donnerstag, 1. Juni, 18.30 Uhr zu Hause statt. Das zweite Spiel ist am Pfingstmontag, 5. Juni, 16 Uhr.

Eine starke erste Halbzeit spielte Vilzing beim FCP. Nach einem Traumpass von David Romminger kam der Ball zu Tobias Bräu, der Torwart Zeynel Anil aussteigen ließ und zum 1:0 einschob (17.). Wenig später bereitete Fabian Trettenbach vor, und Markus Dietl war im Nachschuss für die Gäste erfolgreich (20.). Kurz nach der Pause hatte dann erneut Bräu das 3:0 auf dem Fuß, aber er vergab. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. So aber erhöhten die Hausherren den Druck, es dauerte aber bis in die Schlussphase, ehe sich der FCP belohnte. Mit einem Freistoß aus 25 Metern traf Ünal Tosun genau neben dem Pfosten zum 1:2 (81.). Das war der Weckruf für die Gastgeber. Mit einem Sonntagsschuss traf Daniel Barna zum 2:2 (86.). (fupa)

Tore 0:1 Bräu (17.), 0:2 Dietl (20.), 1:2 Tosun (81.), 2:2 Daniel Barna (86.) – Zuschauer 250.

Kottern hat mit einem 4:2-Kampfsieg über Rain den Klassenerhalt fix gemacht – und das trotz drei verschossener Elfmeter. Die kuriosesten Szenen ereigneten sich in der Schlussphase: Die Heimelf bekam zwei Elfmeter zugesprochen, Christoph Mangler und Sinan Yilmaz scheiterten aber am Aluminium und an Rains Keeper Stefan Besel. Die Abpraller landeten alle wieder bei den Hausherren, aber auch hierbei sprang nichts Zählbares raus. (fupa)

Tore 0:1 Cosic (10.), 1:1 Liebert (18.), 1:2 Cosic (28.), 2:2 Volland (33.), 3:2 Purschke (67.), 4:2 Volland (68.) – Zuschauer 530.