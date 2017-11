2017-11-27 00:05:29.0

FCE gewinnt Krisen-Duell

Fußball-Bezirksliga:2:0 gegen Meitingen

Ein versöhnliches Ende der Vorrunde konnte FC Ehekirchen Meitingen feiern.

Nach 13 Minuten zündete Jonas Zeller rechts den Turbo, setzte sich bis zur Grundlinie durch, legte den Ball nach hinten auf Fabian Scharbatke, der das Tor jedoch verfehlte. In der 28 Minute war es soweit. Scharbatke erzielte die verdiente Führung für das Heimteam. Nach der Halbzeit war die beste Phase des Gastes. Zwei Freistöße aus guten Positionen um den Strafraum verfehlten aber ihr Ziel und landeten in der Mauer. Meitingens Kadutschenko flog dann mit Gelb-Rot vom Platz (68.). Daraufhin hatten Simon Schmaus und Fabian Scharbatke zwei Riesenchancen nach Kontern. Die zweite Chance vereitelte Josef Sauler mit einer Glanzparade. Als Abwehrspieler zog das Handspiel die Rote Karte nach sich. Den fälligen Elfmeter schob Simon Schröttle am Tor vorbei. In der 79 Minute köpfte Nico Ledl einen Scharbatke Freistoß zum 2:0 ins Tor. (AN)

Tore 1:0 Scharbatke (28.), 2:0 Ledl (79.), Gelb-Rot Kadutschenko (68./Meitingen/Foulspiel) Rot Sauler (74./Meitingen/Handspiel) Zuschauer 100