2017-11-05 13:27:00.0

Fußball-Regionalliga FCP-Wahnsinn in der Nachspielzeit

Pipinsried dreht Partie und siegt 2:1 in Fürth.

Der FC Pipinsried landete dank des 2:1 Last-Minute-Siegs bei der SpVgg Greuther Fürth II einen Befreiungsschlag.

Der erste Abschluss gehörte den Gästen. Erst probierte es Markus Achatz per Hacke, der Nachschuss aus der Drehung wurde ebenso geblockt. Die erste Torannäherung der Hausherren erfolgte durch Christian Derflinger in der 26. Minute. Er trat einen Freistoß gefährlich vor das Tor. Keeper Thomas Reichlmayr konnte den Ball gerade noch entschärfen. Was sich abgezeichnet hatte, war in der 44. Minute dann so weit: Derflinger legte den Ball in die Mitte zu Danhof, der sofort abzog. Der Abpraller landete bei Marco Wiedmann, dessen abgefälschter Schuss im Tor landete. Nach der Pause waren die Gäste bemüht, was fehlte, war die Präzision im Abschluss. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Ünal Tosun in der 77. Minute. Manuel Müller schickte Emre Arik, der legte auf Tosun. Jedoch ging sein Abschluss weit über das Gehäuse. In einer hektischen Schlussphase sah der Fürther Stefan Maderer für ein grobes Foulspiel die Rote Karte. Dies war anscheinend die Initialzündung für die Gäste. Kasim Rabihic wurde in der 90. Minute aus halblinker Position nicht attackiert, zog ab und der Ball schlug rechts unten ein. Aber es kam noch bitterer für die Heimelf: Christoph Burkhard trat einen Eckball von rechts in der 94. Minute, der Ball landete vor den Füßen von Tosun, der zum Sieg traf. (fupa)

ANZEIGE

FC Pipinsried Reichlmayr, Achatz, Liebsch (46. Müller), Grassow, Schuster, Burkhard, Grahammer (70. Tosun), Segashi, Rabihic, Berger, Lushi (56. Arik).

Tore 1:0 Wiedmann (44.), 1:1 Rabihic (90.), 1:2 Tosun (90. + 4).

Platzverweis Rot gegen Fürths Maderer (89./Grobes Foulspiel) Schiedsrichter Kreye (Warmensteinach) Zuschauer 96.