2017-05-08 00:05:06.0

FCP auf Kurs für Relegation

Bayernliga I: Nach 3:2 über Ismaning

Der FC Pipinsried steht mit eineinhalb Beinen in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga. Die Hürzeler-Truppe nutzte den Patzer des TSV Schwabmünchen, der in Landsberg den Kürzeren zog, und hielt den FC Ismaning nach hartem Kampf mit 3:2 nieder. Emre Arik verwandelte einen Freistoß sehenswert zur 1:0-Führung, doch die Gäste nutzen einen Elfmeter zum Ausgleich. Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Lushi wurde im Sechzehner gelegt. Der Gefoulte schoss den Elfer selbst und scheiterte am Gäste-Keeper (49.). Kurze Zeit später machte Lushi seinen Faxpaus wieder gut und traf zum 2:1 (53.). Ismaning gab sich aber nicht geschlagen und glich aus. Standardspezialist Emre Arik war Wegbereiter für den 3:2-Siegtreffer von Denny Herzig. Der Ex-Profi köpfte eine Freistoßflanke schulbuchmäßig ein. (fupa)

Tore 1:0 Emre Arik (21.), 1:1 Maximilian Siebald (43. Foulelfmeter), 2:1 Atdhedon Lushi (53.), 2:2 Bastian Fischer (60.), 3:2 Denny Herzig (72.) Zuschauer: 280