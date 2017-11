2017-11-01 15:56:00.0

Fußball-Regionalliga FCP beendet Durststrecke

3:1-Sieg in Garching.

Der FC Pipinsried kann doch noch gewinnen. Beim VfR Garching setzte sich die Elf von Fabian Hürzeler nach fünf sieglosen Spielen mit 3:1 durch. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und gingen nach Vorarbeit von Manuel Müller durch Atdhedon Lushi nach zwei Minuten in Führung. Müller hätte nachlegen können, sein Abschluss ging aber am Tor vorbei. Auf der Gegenseite blieb Mario Staudigl glücklos (26.). Orkun Tugbay wollte kein Tor gelingen. Nach einem Ball von links klatschte das Leder an den langen Pfosten (40.).

Die Pipinsrieder zeigten sich effektiver und erhöhten unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 0:2. Nach einer Ecke hatte Markus Achatz hatte wenig Mühe, den Ball über die Linie zu bringen (45.+1). Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Kasim Rabihic mit einem flachen Distanzschuss auf 0:3 (55.). (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Burkhard, Schuster, Herzig, Segashi, Grahammer, Achatz, Berger, Rabihic (ab 83. Diep), Müller (ab 62. Arik), Lushi (ab 68. Tosun)

Tore 0:1 Lushi (2.), 0:2 Achatz (45.), 0:3 Rabihic (55.), 1:3 Mayer (82.) Schiedsrichter Brütting (Effeltrich) Zuschauer 530