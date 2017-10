2017-10-27 17:59:00.0

Fußball-Regionalliga FCP gegen Mannschaft der Stunde

Pipinsried empfängt FC Ingolstadt II

Viermal in Folge ist der FC Pipinsried sieglos geblieben. In den vergangenen drei Heimspielen reichte es jeweils nur zu einem Unentschieden. Neben der Wertung der Heimpartie gegen die SpVgg Greuther Fürth II durch das Sportgericht gab es noch keinen echten Heimsieg. Den strebt die Truppe um Spielertrainer Fabian Hürzeler nun erneut an.

Allerdings kommt mit dem FC Ingolstadt II die Mannschaft der Stunde nach Pipinsried. Sieben Siege gelangen den Schanzern in Serie. Hürzeler gibt sich dennoch selbstbewusst. „Ingolstadt hat einen Lauf, und es funktioniert sehr viel bei ihnen. Dennoch wollen wir punkten.“ Aus der 0:3-Pleite in Seligenporten zieht der FCP seine Schlüsse. „Wir wissen, dass das letzte Spiel von uns schlecht war. Wir haben viel geredet und analysiert diese Woche und werden versuchen, anders aufzutreten“, so Hürzeler. Bei den Hausherren fehlt Denny Herzig beruflich bedingt, Luis Grassow ist gesperrt.

Dennoch erwartet den FCP eine Herkulesaufgabe. Die Ingolstädter haben sich durch ihre Serie bis auf Platz zwei vorgeschoben. Trainer Ersin Demir will Pipinsried dennoch nicht unterschätzen: „Wer Pipinsried unterschätzt, wird hart bestraft. Eine Mannschaft mit viel Erfahrung und Ordnung in ihrem Spiel. Wir werden die Aufgabe hoch konzentriert angehen.“ (fupa)