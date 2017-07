2017-07-29 00:05:20.0

FCP im Duell der Aufsteiger

Fußball-Regionalliga

Zwei bislang sieglose Aufsteiger stehen sich in Eichstätt gegenüber. Der VfB, der schon dreimal im Einsatz war, hat erst einen Punkt ergattern können. Dementsprechend geknickt sind die Altmühltaler, wie Trainer Markus Mattes berichtet: „Die unglückliche Niederlage vom Dienstag mussten wir jetzt erst mal verdauen. Vor allem, weil sie durch die klare Abseitsstellung des Siegtorschützen in der 89. Minute einen sehr faden Beigeschmack hat.“ Erst einmal im Einsatz waren die Gäste aus dem Dachauer Hinterland. Der FC Pipinsried verlor am Dienstag sein Heimspiel gegen den Titelaspiranten 1. FC Schweinfurt 05 mit 0:2. Mehr als die Niederlage gegen die abgezockten Unterfranken schmerzt die Rote Karte gegen Spielertrainer Fabian Hürzeler. (fupa)