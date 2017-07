2017-07-31 18:45:00.0

Leichtathletik Fabian Schäffler holt Hürden-Titel

Athlet der LG Aichach-Rehling gewinnt bei Juniorenmeisterschaft über 400 Meter - trotz verkrampfter Beine und einem schlechten Gefühl im Bauch. Das nächste Ziel wartet.

Fabian Schäffler von der LG Aichach-Rehling hat sich in Regensburg den bayerischen Juniorenmeister-Titel über 400 Meter Hürden geholt. Der Trainer des U23-Athleten, Otto Dwaliawili, resümierte: „Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige. Für seine intensive Vorbereitung ist Fabian heute belohnt worden.“

In einem schwach besetzten Rennen genügte eine vergleichbar schlechte Zeit von 58,77 Sekunden für den Meistertitel. Schäfflers Hauptziel im Rennen war ohnehin nur, dieses regelgerecht zu beenden. Mit verkrampften Beinen und einem schlechten Gefühl im Bauch kämpfte er sich über die Hürden bis ins Ziel. Dabei hatte die Saison so hoffnungsvoll für ihn begonnen. Im Frühjahr beim Ludwig-Jall-Sportfest in München lief er schon zu Saisonbeginn eine persönliche Bestleistung über 400 m Hürden in 57,73 Sekunden. Beim Soundtrack in Tübingen kurz danach verbesserte er seine Bestzeit über die 200 Meter auf 23,23 Sekunden und bewies einen deutlichen Zuwachs an Grundschnelligkeit.

Verletzungen und Erkältungen bremsten den jungen Sportler im Verlauf der Saison aber wieder ein. Trotzdem ist er zuversichtlich, bei den bayerischen Meisterschaften der Männer in seiner Paradedisziplin eine gute Platzierung für die LG Aichach-Rehling zu erreichen. „Die Konkurrenz wird bei den Männern sicherlich höher sein. Mein Ehrgeiz aber auch“, so Schäffler. (AN)