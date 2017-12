2017-12-19 03:47:00.0

Futsal Favorit holt sich die Krone

Stätzlings U13 ist auch beim Kreisfinale in Aichach nicht zu stoppen. Von Reinhold Rummel

Die D-Junioren des FC Stätzling holten sich bei der Endrunde der Landkreismeisterschaft den Titel vor dem Titelverteidiger TSV Dasing. In der spannenden Finalrunde waren die Schützlinge von Trainer Aleksandar Susic nicht zu stoppen. „Das war zwar eine enge Kiste, aber wir haben letztlich nicht unverdient den Titel nach Stätzling geholt“, lobte Susic seine junge Truppe. Technisch waren die Stätzlinger klar die reifere Mannschaft. „Aber ich habe meine Truppe schon gewarnt, dass dies keine leichte Aufgabe wird, denn in der Halle ist einfach vieles möglich“, so der Coach. Dabei verwies Aleksandar Susic auf Dasing, die es dem neuen Meister nicht leicht gemacht hätten.

Spielleiter Christoph Striedelmeyer zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden und fand positive Worte für die Youngster. Auch die vermeintlichen Außenseiter hob der Meringer Spielleiter ausdrücklich hervor. „Niemand hat enttäuscht. Alle haben sich bemüht, was dann auch die knappen Ergebnisse verdeutlichen.“ Hatten die Stätzlinger in der Vorrunde noch leichtes Spiel und zogen mit 30 Treffern in die Finalrunde ein, verliefen die Auftritte diesmal knapper. Das Auftaktspiel gewannen die Stätzlinger gegen Kissing durch Treffer von Emre Gül und Batuhan Güney mit 2:0. Gegen die SG Rinnenthal/Eurasburg nahm der Favorit dann richtig Fahrt auf und feierte einen klaren 4:0-Erfolg. Hoch dramatisch verlief dann die Begegnung gegen den Titelverteidiger TSV Dasing. Die Gilg-Schützlinge standen sehr konsequent vor ihrem eigenen Tor und ließen den Stätzlingern wenig Raum zum Kombinieren. Zudem verhinderte Torhüter Ben Burtschak bis in die Schlussminute hinein einen Gegentreffer. Nach einer Dasinger Grätsche gab es 20 Sekunden vor der Schlusssirene Freistoß. Den versenkte Lukas Brem zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer.

Die Grün-Weißen waren in den weiteren Spielen überlegen, mussten sich die Erfolge aber hart erarbeiten. Sowohl beim 2:1 über den TSV Friedberg als auch beim 1:0 über die SG Ried/Bachern/Ottmaring ging es eng zu.

Die Dasinger durften sich über den zweiten Platz freuen. Im Auftaktspiel gelang Luis Grabmeier der Treffer zum knappen 1:0-Sieg gegen Friedberg. Ebenfalls hauchdünn bezwang man durch den Treffer von Niklas Fraccaro die SG Ried mit 1:0, ehe man sich dem neuen Landkreismeister beugen musste. Gegen die SG Rinnenthal/Eurasburg siegte der TSV dann durch Tore von Niklas Fraccaro, Melanie Grosche und Valentin Gilg mit 3:1 und der Kissinger SC wurde dank der Tore von Fraccaro und Gilg (je zwei) mit 4:2 bezwungen.

Die Kreisendrunde Augsburg findet am 10. Februar in Graben statt. Dort treffen dann die besten Teams aus dem Großraum Augsburg aufeinander. (r.r)