Fußball-Kreisklasse Frank Lasnig verstärkt Wanderfreunde Klingen

Schlusslicht trennt sich von Co-Trainer Abdullah Gögüs und holt den 49-Jährigen zurück. Von Sebastian Richly

Beim abstiegsbedrohten Kreisklassisten Wanderfreunde Klingen hat sich in der Winterpause etwas auf der Trainerbank getan. Die Klingener und der spielende Co-Trainer Abdullah Gögüs gehen getrennte Wege. „In beiderseitigem Einvernehmen“, wie Abteilungsleiter Stefan Koppold mitteilte. Gögüs war erst vor der Saison von Türkspor Augsburg zu den Wanderfreunden gewechselt. Ob er dem Team als Spieler erhalten bleibt, steht noch nicht fest.

Sicher ist dagegen sein Nachfolger als Coach: Frank Lasnig. Der 49-Jährige wird künftig gemeinsam mit Andreas Rappel als spielendem Trainerduo die Mannschaft leiten. „Er soll mit seiner Erfahrung den jungen Spielern die Taktik vermitteln und auf dem Feld die Truppe führen“, erklärt Koppold. Lasnig war bereits zwei Mal in Klingen tätig. Unter ihm feierte das Team seine erfolgreichsten Zeiten in der Kreisliga. Jetzt gilt es, den Klassenerhalt in der Kreisklasse Aichach zu schaffen. Derzeit haben die Wanderfreunde fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und liegen zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer. „Wir mussten handeln. In der aktuellen Situation kann uns Frank Lasnig mit seiner Erfahrung helfen. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben und hoffen, dass er uns weiterhelfen kann“, so Koppold.

Lasnig pausierte zuletzt ein halbes Jahr, nachdem er im Sommer seinen Trainerposten beim A-Klassisten VfL Ecknach niedergelegt hatte. Koppold: „Er war in dieser Zeit nicht faul. Er wird beim Trainingsauftakt Mitte Februar topfit sein.“Lasnig war als Spieler für den BC Aichach in der Landesliga unterwegs. Als Spielertrainer coachte er unter anderem Rehling und Ecknach.