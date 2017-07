2017-07-06 00:04:48.0

Tennis Frauen feiern Siege im Saisonendspurt

Am vorletzten Saisonwochenende sind noch nicht alle Entscheidungen bei den Mannschaften aus der Region Aichach gefallen

So manches Team konnte am vergangenen Spieltag die Meisterschaft feiern.

TC Aichach

I Einen ungefährdeten 8:1- Sieg gab es in der Kreisklasse 1 gegen den TC Westendorf. Julian Monzheimer, Thomas May, Konstantin Kandler, Alexander Leischner, Michael Bunk und Florian Laske waren alle an dieser hohen Punktausbeute beteiligt.

II Im Lokalderby gegen den TC Wittelsbach gab es ein 4:2. Andreas Tischner, Harald Borosch und Leonhard Predasch brachten ihre Farben mit 3:1 in Front. Harald Borosch/Leonhard Predasch holten den entscheidenden Zähler.

30 Ein unglückliches 3:3 gab es beim TSV Wiggensbach. Das kostet den Damen vermutlich die Meisterschaft in der Bezirksliga. Bettina Meiringer und Heidrun Leischner waren in den Einzeln erfolgreich, den Doppelpunkt erzielten Heidrun Leischner/Ute Maiterth.

40 Eine kuriose Situation ergibt sich nach dem verdienten 6:3 in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Wemding. Drei Vereine sind vor dem letzten Spieltag punktgleich an der Spitze. Einzelsiege erkämpften sich Hannes Leopold, Klaus Thurn, Alois Kaupp und Peter Bayerl. Zwei klare Doppelsiege von Alois Kaupp/Klaus Thurn und Reini Brosi/Hannes Leopold sicherten den Sieg.

50 Mit einer 4:5-Niederlage kehrte der TCA in der Bezirksklasse I vom TSV Aindling zurück. Walter Schenkl, Bernd Burkhart und Günter Seelos sowie das Doppel Walter Schenkl/Hans Selig sorgten für die vier Punkte.

65 Ein unerwartetes 3:3 gab es in der Bezirksklasse 1 gegen den TC Merching. Willi Artner gewann als einziger sein Einzel. Doch in den Doppeln kamen die Paarstädter zurück. Willi Artner/Peter Hermannstädter und auch Hans Spengler/Ulf Solleder waren erfolgreich und erreichten die überraschende Punkteteilung.

70 Beim TC Eichenau gelang der erste doppelte Punktgewinn in der Landesliga. Alle Einzel wurden durch Helmut Burghart, Reiner Laske, Günther Alphei und Federico von Beck-Peccoz in zwei Sätzen gewonnen. Das Doppel Federico von Beck-Peccoz/Reiner Laske erhöhte das Endresultat noch auf 5:1.

Junioren 18/2 TC Mering 3 – TCA 0:6

Siege Mathias Käuferle, Valentin Maiterth, Fabian Wintermayer, Maxi Leis

Knaben 14 TCA – Augsb. Siebentisch 4:2

Siege Fritz Claus, Maxi Sixta, Tilmann Braun/Rafael Konrad, Fritz Claus/Maxi Sixta

Bambini12 TC Nördlingen – TCA 1:5

Siege Tim Selig, Karla Müller, Philipp Dürr, Tim Selig/Karla Müller, Jonathan Braun/Philipp Dürr

DJK Stotzard

Ein 3:3 gab es gegen Schiltberg. In den Einzeln punkteten für Maria Hosemann (6:1, 6:3), Sibylle Müller (4:6, 6:2, 10:5) und Julia Lintner (4:6, 6:3, 10:5). Beide Doppel gingen nach Matchtiebreak an den Gegner.

40 Ihren dritten Sieg in Folge feierte die DJK mit 4:2 gegen den TC Dasing. Nach Einzelsiegen von Birgit Braun (6:2, 6:3), Barbara Krenn (6:1, 5:7), Alexandra Braun (6:4, 6:1) und Bettina Bühler (6:1, 6:3) war das Spiel schon entschieden. In hart umkämpften Doppeln unterlagen Krenn/Bühler (3:6, 6:7) und Brigitte Obeser/Karin Reich (3:6, 6:2, 5:10).

Hobby-Herren DJK – Sielenbach 3:3

Siege Peter Grabmann, Jürgen Mayer, Grabmann/Mayer

SC Oberbernbach

Beim 5:4 gegen den SV Holzheim stand es nach den Einzeln schon 3:3. Matthias Lesti (6:1/6:3), Tobias Schneider (6:0/6:0) und Philipp Kneißl (6:2/6:3) entschieden ihre Spiel für sich. Die Punkte zum Sieg holten im Doppel Matthias Lesti/Tobias Schneider (7:5/6:4) und Michael Schmidberger/Philipp Kneißl (6:4/6:0). Vom letzen Spiel beim SV Achsheim brachten die Herren einen 7:2-Erfolg mit. Hier stand der Sieg schon nach den Einzeln durch Matthias Lesti (6:1/6:0), Tobias Schneider (6:2/6:0), Michael Schmidberger (6:3/6:1), Franz Ullmann (6:4/6:2) und Philipp Kneißl (6:3/6:2) fest. Die Doppel mit Matthias Lesti/Tobias Schneider (6:0/ 6:0) und Michael Schmidberger/Philipp Kneißl (6:0/6:0) machten das Ergebnis perfekt. (vs)

Knaben TC Wittelsbach – SCO 5:1

Sieg Tobias Feucht

Junioren SCO – SV Unterschneitbach 1:5

Sieg Jonas Ullmann

SCO – TC Meitingen II 0:6

TSV Pöttmes

I Gegen den TSV Bobingen gab es in einem spannenden Match einen 5:4-Erfolg, wodurch der Klassenerhalt so gut wie gesichert wurde. In den Einzeln gewannen Marina Mörmann (6:4, 3:6 und 10:8), Manuela Schmidt (6:2 und 6:2), Jessica Schlaegel (6:0 und 6:3), und Lena Wagner (6:1 und 6:3). Spannend wurde es in den Doppeln. Nachdem Manuela Schmidt/Susanne Schmidmair und Marina Mörmann/Martina Deil verloren, musste im letzten Doppel ein Sieg her. Jessica Schlaegel/Lena Wagner gewannen mit 6:1 und 6:2.

II Beim TC Meitingen gab es ein 5:4. Die Pöttmesser spielen damit weiter mit um den Aufstieg. Vor dem letzten Spieltag führt man die Tabelle vor dem TC Aichach an und kann am Sonntag die Meisterschaft sichern. Michal Netic (6:1 und 6:0), Dominik Kastl (1:6, 6:1 und 10:6) und Friedrich Stanner (6:3 und 6:4) legten in den Einzeln den Grundstein – die Doppel Thomas Meyer/Michal Netic (6:3 und 6:1) und Peter Silberhorn/Friedrich Stanner (6:3 und 6:4) sicherten den Sieg. (klir)

SG Rehling-Aindling-Langweid

60 Mit einem in Memmingen hart erkämpften 5:4 sicherte sich der Aufsteiger den Klassenerhalt. In dem spannenden Match siegten in den Einzeln Josef Meitinger (6:4/6:0), Gerhard Menzel (6:4/ 6:3) und Willi Dell (4:6/6:4/10:6). Die zum Gesamtsieg noch erforderlichen zwei Doppel errangen Hermann Barl/G.Menzel (6:0/6:0) sowie W. Dell/Wolfgang Reichmann (7:6/6:1).

SV Unterschneitbach

Nach hartem Kampf unterlag der SVU beim TC Klingsmoos mit 4:5. Maximilian Kühnruß, Manfred Müller und Werner Müller waren in den Einzeln erfolgreich. In den Doppeln siegten nur M. Kühnruß/M. Müller.

30 Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gab es beim 8:1 gegen den SSV Wildpoldsried. Markus Kreutmayr, Martin Wagner, Holger Schramm, Thomas Wagner und Ulrich Schmidt brachten den Gastgeber nach den Einzeln in Front. Alle gingen an den SVU.

Eine Klatsche bekam der SVU beim 0:9 gegen den TC Schwaben Augsburg II. (jgs)

Junioren 18 TC Wertingen – SVU 5:1

Sieg L. Baier/A. Rachner

Juniorinnen 18 TC TAS Augsburg – SVU 2:4

Siege Lena Widmayr, Hannah Koppold, Johanna Deißer, Widmayr/Bergmüller

Mädchen 14 SVU – TC Mertingen 1:5

Sieg Johanna Deißer

TC Wittelsbach

Gegen den TC Klingsmoos unterlag man mit 1:5. Den Ehrenpunkt für die TCW-Damen holte Nicola Helm (6:0, 6:0).

30 Keinen Punkt überließen die Damen 30 den Gästen aus Mering und gewannen 6:0.

Im Lokalderby sowie im Kampf um den ersten Platz unterlag der TCW dem TC Aichach II mit 2:4. Nur Daniel Riedl konnte sein Einzel (6:3, 7:5) gewinnen. Im Doppel punktete Daniel Riedl mit Volker Schreier (3:6, 7:5, 10:7).

40 Beim SV Gablingen gab es eine 2:4-Niederlage trotz zwei gewonnener Einzel durch Simon Senda (6:2, 6:2) und Michael Kreutmayr (6:4, 6:3).

60 Gegen die SG Römerfeld Augsburg gab es ein 4:2. Durch gewonnene Einzel von Günter Faltus (6:0, 6:0), Axel Politynski (6:2, 6:2) und Claus Dinauer (6:3, 6:0) ging es mit einem 3:1-Vorsprung in die Doppel. Den Sieg perfekt machte das Doppel Axel Politynski und Karl Kappler mit 6:3, 6:1.

Knaben 14 TCW – SC Oberbernbach 5:1 Siege Johannes Lechner, Benjamin Haas, Julian Schuster, Kilian Lechner/Julian Schuster Simon Gold/Tomi Deißer

Kleinfeld TCW – TV Hörzhausen 14:8 Siege Max Kreutmayr, Constantin Reger, Julius Mayr/Constantin Reger