2016-12-30 00:04:20.0

Schießen Frauenpower schießt Alpenrose nach vorne

Rehlinger Luftgewehrschützen überraschen auch in der Bezirksoberliga

Was für ein Jahr für die Rehlinger Alpenrose-Schützen. Die erste Mannschaft sorgte in der Bezirksoberliga Nordwest der Luftgewehrschützen für Furore. Nach dem Aufstieg gelang in der ersten Saison der Klassenerhalt und in der zweiten Saison scheint die Sensation möglich.

Denn die Rehlinger liegen nach fünf Rundenwettkämpfen zur Halbzeit ungeschlagen an der Tabellenspitze. 14:1 Mannschaftspunkte (fünf Punkte Vorsprung) und 16:4 Einzelsiege unterstreichen die Dominanz der Alpenrose-Schützen in diesem 6er-Feld. Einen Großteil zum Erfolg tragen in Rehling die Frauen bei. Mit der erfahrenen Angela Schlögl, die zuletzt ihren siebten vereinsinternen Schützenkönigstitel errang, sowie Pia Schapfl und der 18-jährigen Carolin Limmer schießen gleich drei Frauen im BOL-Team. Nachwuchsschützin Limmer war für Martin Schapfl nachgerückt und zeigte starke Leistungen. Komplettiert wird das Quartett von Johannes Schapfl.

Am Freitag, 13. Januar, beginnt die Rückrunde für die Rehlinger in Kleinberghofen. Am 11. März steht dann der Saisonabschluss gegen den Tabellenzweiten Prittlbach an. (at)