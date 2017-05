2017-05-18 16:50:00.0

Tennis Freud und Leid liegen auf dem Platz oft eng beieinander

Während die Inchenhofener Mädchen die Tabellenführung feiern, erleben die Damen des TC Aichach eine böse Überraschung.

Auch am zweiten Wochenende der Tennis-Saison war wieder einiges los auf den Plätzen im Wittelsbacher Land. Die Mädchen 16 des TSV Inchenhofen liegen jetzt an der Tabellenspitze.

TC Aichach

ANZEIGE

DamenI Eine negative Überraschung gab es in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Obergriesbach. Ute Maiterth, Laurina Schön, Julia Schubert und Barbara Sießmair hatten den TCA nämlich mit 4:2 in Front gebracht. In den Doppeln jedoch schlugen die Gäste zurück, sicherten sich alle drei und drehten dadurch das Match.

DamenII Besser lief es in der Kreisklasse III gegen den BC Adelzhausen II. Martina Schlittenbauer, Teresa Schmid, Daniela Stief und Daniela Reichold gewannen ihre Einzel. Auch beide Doppel, in denen dann noch Lara Leis zum Einsatz kam, gaben keinen Satz zum 6:0 ab.

DamenIII Mit 4:2 gewannen die Damen 30 ihr Match in der Landesliga gegen den TC Haldenwang. Stark präsentierten sich Bettina Meiringer, Katrin Storr und Carolin Strobl, die einen 3:1-Vorsprung nach den Einzeln herausholten. Carolin Strobl/Katrin Storr machten dann den Deckel darauf.

Herren40 In der Bezirksklasse 2 gab es beim TC Fünfstetten eine 3:6-Niederlage, wobei Klaus Thurn und Alois Kaupp in ihren Einzeln erst im Matchtiebreak das Nachsehen hatten. So blieb es bei Einzelerfolgen von Hans Wagner und Hannes Leopold sowie einem Doppelzähler durch Hans Wagner/Mirco Michalewicz.

Herren50 Ohne Chance war der TCA gegen TSV/TC Haunstetten in der Bezirksklasse I. Bernd Burkhart holte den Ehrenpunkt für die Paarstädter.

Herren65 In der Bezirksklasse 1 hatte der TCA gegen den TC Mertingen mit 1:5 das Nachsehen. Nur Willi Artner beendete sein Einzel erfolgreich.

Herren70 Reiner Laske und Günther Alphei unterlagen gegen den Titelaspiranten TC Schießgraben Augsburg erst im Matchtiebreak. So blieb es nur beim glatten Einzelsieg von Federico von Beck-Peccoz und einer 1:5-Niederlage. (rl)

Junioren 18/1 TC Schießgr. II – TCA 4:2 Siege Alexander Leischner, Alexander Leischner/Lorenz Davideit

Junioren 18/2TCA – TSG Augsburg 6:0

Siege Matthias Käuferle, Valentin Maiterth, David Käuferle, Leo Clauss, Käuferle/Maithert, Fabian Wintermayr/Clauss

Juniorinnen 18 TSV Bissingen – TCA 3:3

Siege Julia Hadwiger, Caroline Müller, Hannah Leopold/Caroline Müller

Knaben 14 TCA – TSG Augsburg 6:0

Siege Tilmann Braun, Fritz Clauss, Paul Davideit, Rafael Konrad

Bambini 12 TCA – TV Meitingen 1:5

Sieg Tim Selig

TC Motzenhofen

Knaben TCM – TC Aichach 4:2

Siege Jonas Lidl, Simon Mika, Tino Danziger, M. Lang/T. Danziger

TCM – TSV/TC Haunstetten 6:0

Siege Martin Lang, Simon Mika, Tino Danziger, Tim Reitmeir, M. Lang/ T. Danziger, S. Mika/T. Reitmeir

Junioren T Mering – TCM 1:5

Siege Tino Danziger, Jonas Schöller, Kilian Schöller, Luca Danziger (6:0, 6:0), J. Schöller/K. Schöller, Danziger/Danziger

BC Adelzhausen

DamenII Beim TC Aichach II unterlagen die BCA-Spielerinnen am Muttertag mit 6:0.

Bambini BCA – TSV Inchenhofen 3:3

TSV Inchenhofen

Hobby-Herren TSV – Sielenbach 6:0

Hobby-Damen TSV – Unterbernbach 4:2

Damen TC Pöttmes – TSV 1:5

Mädchen 16 Jettin.-Scheppach – TSV 1:5

Bambini Adelzhausen – TSV 3:3

SC Oberbernbach

Herren Ihren ersten Sieg erspielten sich die Herren beim SV Unterschneitbach. Beim 6:3 wurden vier Spiele im Matchtiebreak entschieden. Matthias Lesti (6:2/3:6/10:2), Tobias Schneider (0:6/6:3/10:7), Erhard David (6:4/6:0) und Franz Ullmann (6:4/1:6/10:6) gewannen ihre Einzel. Die entscheidenden Punkte zum Sieg holten Matthias Lesti/Tobias Schneider (6:4/6:3) und Michael Schmidberger/Franz Ullmann (5:7/6:4/10:4).

Knaben SCO – TSV Kühbach 1:5

Sieg Sandra Wächter

Junioren SCO – VfB Oberndorf 2:4

Siege Steffen Vogl, Florian Schmidberger/ Jonas Koller.

Juniorinnen SG Mauerbach – SCO 5:1

Siege Jana Danziger

TC Wittelsbach

Herren Der TCW ließ dem TSV Weilach keine Chance und siegte mit 6:0. Peter Thurner, Stefan Greppmair, Volker Schreier und Daniel Riedl waren nicht zu schlagen.

Herren60 Der TCW unterlag der MBB SG Ausburg mit 2:4. Zwei gewonnene Einzel durch Horst Schiffmann (6:4, 6:3) und Axel Politynski (6:1, 6:4) waren zu wenig. Das Doppel Günter Faltus/Claus Dinauer ging knapp mit 3:6, 6:7 verloren.

Damen50 Der TCW gewann gegen den TC Obergriesbach mit 4:2. Conny Keiper (6:1, 6:0) und Gitta Habermann (6:3, 7:5) gewannen ihre Einzel. Die Gegnerin von Marlies Rentsch musste ihr Spiel verletzungsbedingt aufgeben. Hinzu kam der kampflose Punktgewinn aus einem Doppel.

Junioren 18 TCW – TC Wertingen 2:4

Siege Matthias Staudinger, Daniel Lasnig/Bastian Kugler

Knaben 14 TCW – TC Neuburg 3:3

Siege Leon Jung, Johannes Lechner/Benjamin Haas, Leon Jung/Thomas Schmach