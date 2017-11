2017-12-01 00:05:05.0

FuPa: Vier Aindlinger in Top-Elf

Fußball: Davon gleich zwei Debütanten und der Rückkehrer Modes

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Angeführt wird die Top-Elf in dieser Woche von einem Quartett des Landesligisten TSV Aindling.

Darunter befinden sich gleich drei Debütanten. Kapitän Patrick Modes ist ebenso dabei wie Flügelflitzer Haci Ay. Beide trugen sich beim 3:0-Erfolg über Türkspor Augsburg in die Torschützenliste ein und zeigten auch sonst eine gute Leistung. Die brachte auch Anton Schöttl auf der Außenverteidigerposition und verdiente sich so seine Berufung unter die Spieltagsbesten. Das Aindlinger Quartett wird komplettiert von Sven Wernberger. Der Keeper hielt gegen die Augsburger seinen Kasten sauber. Bei den wenigen gefährlichen Angriffen war er zur Stelle und rechtfertigte so seine Nominierung in der FuPa-Elf der Woche. In der Bezirksliga Nord schaffte einzig Ecknachs Verteidiger Oliver Huber den Sprung unter die Spieltagsbesten. Er hatte beim 3:0 über Lauingen alles im Griff. (sry-)

