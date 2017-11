2017-11-08 18:59:00.0

Fußball FuPa: Zeller Duo steht in Top-Elf des Spieltags

Tobias Wiesmüller und Alexander Schindele nominiert. Ecknachs Serhat Örnek zum zweiten Mal in Folge dabei. Von Sebastian Richly

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Immer mehr Fans beteiligen sich an der Abstimmung, sodass mittlerweile selbst in den unteren Klassen die Spieltagsbesten gekürt werden können.

Angeführt wird die Top-Elf des Spieltages einmal mehr von Ecknachs Serhat Örnek. Der Offensivspieler schaffte zum zweiten mal in Folge den Sprung unter die Spieltagsbesten der Bezirksliga Nord. Auch beim 3:2-Erfolg beim TSV Meitingen traf Örnek. Er schoss zwischenzeitlich den Anschlusstreffer zum 1:2. Für den 22-Jährigen war es bereits die vierte Nominierung.

In der Kreisliga Ost stehen zwei Spieler vom Tabellenführer SC Griesbeckerzell in der Top-Elf. Beim 2:0 gegen Stätzling überzeugten Abwehrspieler Tobias Wiesmüller und Torhüter Alexander Schindele. Auch vom Zweiten FC Affing sind mit Marco Wanner und Stefan Reiter zwei Akteure vertreten. Nicht fehlen darf in der Top-Elf Leon Fischer vom BC Aichach. Der 18-Jährige schoss beim 3:2 Erfolg des BCA alle drei Treffer und brachte sein Team nach zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Komplettiert wird die Elf in der Kreisliga von Rehlings Stefan Reggel und Petersdorfs Johannes Schaller.

In der Kreisklasse Aichach stellt die DJK Gebenhofen-Anwalting mit drei Spielern die meisten für die FuPa-Elf der Woche. Beim 5:0 überzeugten die Fans Stürmer Alexander Dauber, der das 2:0 erzielte, Sebastian Eibel sowie der Schütze des ersten Tores Markus Lindermeir. Der Tabellenzweite TSV Dasing stellt beim 3:1-Sieg in Stotzard mit Simon Gilg und Fabian Schmid zwei Akteure. Beim 6:0-Kantersieg des TSV Sielenbach gegen den SV Ried überzeugte nicht nur die Offensivabteilung der Sielenbacher, sondern auch Torhüter Michael Kettner, der ebenfalls in der Top-Elf zu finden ist.

In der Kreisklasse Neuburg schaffte Echsheims Spielertrainer und Torjäger Denis Buja den Sprung unter die Spieltagsbesten. Beim 3:1 gegen den SC Rohrenfels traf der Spielertrainer gleich doppelt. In der A-Klasse Neuburg schafften zwei Spieler des SV Baar den Sprung in die FuPa-Elf des Spieltages. Beim 2:1-Erfolg gegen die TSG Untermaxfeld II wurden die Torschützen Benjamin Mertl und Diamant Hoti nominiert. Für den Spielertrainer war es bereits die sechste Nominierung in dieser Spielzeit.