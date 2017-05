2017-05-02 10:19:09.0

Jahreshauptversammlung Fünf Meistertitel und viele Ringe für Schönbach

Grüne Eiche Schützen feiern erfolgreichste Saison der Geschichte. Zwei Nachwuchsschützen überzeugen.

Auf der Jahreshauptversammlung der Schützen von Grüne Eiche Schönbach blickte Sportleiter Martin Haider auf das erfolgreichste Schießjahr in der Vereinsgeschichte zurück.

So feierten die Schönbacher bei den Gaurundenwettkämpfen in der Gauoberliga A (Luftgewehr und Luftpistole) sowie dem Titelgewinn der fünften und sechsten Mannschaft und des zweiten Luftpistolenteams insgesamt fünf Meisterschaften. Auch bei der Gaumeisterschaft und besonders im Luftpistolenbereich räumten sie sowohl im Einzel- wie auch im Mannschaftswettbewerb ab. Victor Baumbach, Sebastian Hammer, Andreas Stadelmayr, Daniel Baumbach und im Juniorenbereich Anna-Lena Hammer zeigten ihr Können. Abgerundet wurde das gute Ergebnis durch die Erfolge der Frauen beim Zimmerstutzenwettbewerb. Die Mannschaft mit Bettina Bärwald (zugleich Einzelmeisterin), Maria Heigemeir und Sandra Haimer holte den Titel. Angela Schlögl erzielte mit 272 Ringen das beste Einzelergebnis. Qualifiziert zur oberbayerischen Meisterschaft hatten sich nicht weniger als neun Schützen und kehrten mit ansehnlichen Ergebnissen aus Hochbrück zurück. Nach der erfolgreichen bayerischen Meisterschaft nahmen Bettina Bärwald und Maria Heigemeir auch an der deutschen Meisterschaft teil.

Auch das Gauschießen verlief positiv. Schönbach wurde im Luftgewehrbereich Sechster und bei den Pistolenschützen Zweiter. Insgesamt erreichten sieben Grüne-Eiche-Schützen das Finale, wobei Victor und Sebastian Baumbach die Plätze zwei und drei und Elisabeth Nefzger ebenfalls den zweiten Platz schafften. Gleich 13 Schönbacher Frauen waren beim Gaudamenschießen am Start. Christine Haider schaffte mit 53,9 Punkten den ersten Platz. Bei der erstmaligen Teilnahme an den Landkreismeisterschaften mit den Bestschützen aus den vier Schützengauen Aichach, Pöttmes-Neuburg, Friedberg und Altomünster holten mit Sebastian Hammer (Luftpistole) und Elisabeth Nefzger (Luftgewehr) im Jugendbereich gleich zwei talentierte Jungschützen die Meisterpokale. Höhepunkt war der Raiffeisen- und Gemeindepokal. Hier holte Grüne Eiche nach dem Double im Vorjahr erneut den Wanderpokal. (jr)