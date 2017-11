2017-11-01 16:57:00.0

Kunstturnen Für Friedbergerinnen geht es hoch hinaus

TSV-Sportlerinnen in der Relegation stark. Petersdorferin Laura Hitzler als Aufstiegsgarant. Von Werner Miller

So wie die Zuschauer die Kunstturnerinnen des TSV Friedberg gewöhnlich kennen, so präsentierten sie sich beim dritten Wettkampftag der Bayernliga. Der galt in der Relegation als Aufstiegskampf von der Landesliga 1 in die Oberliga 2. Da die Herzogstädterinnen in Illertissen gepatzt hatten, mussten sie nach Waging am See, wo die Aufstiegskämpfe ausgerichtet wurden. Den Durchhänger machten sie dort wett, auch wenn es für den ersten Platz nicht reichte. Das Turnteam Schwaben hatte mit 199,350 Punkten die Nase vorn.

Der TSV Friedberg holte 190,450 Punkte und den zweiten Platz. Mit deutlichem Abstand folgten der TSV Tittmoning (185,10) und der TSV Schwaben (181,250). Damit gehört Friedberg zu den drei Vereinen, die den Aufstieg in die Oberliga 2 geschafft haben und sich im nächsten Wettkampfjahr auf gleicher Leistungsebene wieder gegenüberstehen. Der TSV Schwaben muss absteigen. Als Beste des TSV Friedberg und in gewohnter Form präsentierten sich Laura Hitzler und Sarah Eckert. An fast allen Geräten, außer am Stufenbarren, erhielten sie die höchsten Wertungen von allen 28 Turnerinnen der vier teilnehmenden Vereine. In Waging setzte sich Hitzler wiederum an die Spitze (52,300 Punkte) und musste sich lediglich Helena Engl vom Turnteam Schwaben (52,500) äußerst knapp geschlagen geben. Auf Platz drei schloss sich aber gleich Eckert mit 51,115 Zählern an, die ganz ungewohnt an ihrem Paradegerät Boden einen Sturz produzierte und somit einen Punkt abgezogen bekam. Neben Eckert und Hitzler, die sich an allen Geräten einbrachten, kamen die Routiniers Sophia Faist (Sprung/Balken) und Julia Roth (Barren/Boden) in die Wertung. Auch Serafina Schneider und Hannah Janicher konnten sich an Sprung und Boden einbringen. Ebenso Lisa-Marie Reindl (Balken) und Elsa Albiez (Barren).

ANZEIGE

Mit dem zweiten Platz waren die Friedberger Turnerinnen und Betreuerin Carmen Hofius mehr als zufrieden. „Im nächsten Jahr wird in der Oberliga 2 ein schweres Programm zu erwarten sein. Es gibt einiges zu tun“, prophezeite Trainerin Sabine Faist.