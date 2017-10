2017-10-18 15:41:00.0

Fußball Fupa: Zwei Ecknacher in der Top-Elf

Serhat Örnek und Manfred Glas nominiert. Zell und Aichach dreifach dabei. Gebenhofen dominiert Kreisklasse. Von Sebastian Richly

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Immer mehr Fans beteiligen sich an der Abstimmung, sodass mittlerweile selbst in den unteren Klassen die Spieltagsbesten gekürt werden können.

Angeführt wird die Top-Elf in dieser Woche von zwei Ecknacher. Serhat Örnek erzielte beim wichtigen 3:1-Erfolg in Wörnitzstein alle drei Treffer für den Aufsteiger in der Bezirksliga Nord. Auch Abwehrspieler Manfred Glas überzeugte und legte den ersten Treffer von Örnek auf. Für beide war es die erste Berufung.

In der Kreisliga Ost stehen jeweils drei Akteure des SC Griesbeckerzell und des BC Aichach. Beim 6:3 des BCA gegen den FC Affing überzeugte das Trio Marcus Wehren, Maximilian Schmuttermair und David Burghart, auf dessen Konto insgesamt fünf Treffer gingen. Für Burghart ist die Nominierung nur ein kleiner Trost, denn der 21-Jährige zog sich einen Mittelfußbruch zu und fällt bis zur Winterpause aus. Bei Zell schafften es beim 2:0-Erfolg gegen Untermaxfeld die Torschützen Rimon Shushe und Metin Bas in die FuPa-Elf. Hinzu kommt Abwehrspieler Manuel Schweizer. Auch Tabellenführer TSV Pöttmes stellt mit Oliver Henecka nach dem 2:1-Sieg in Langenmosen einen Spieler für die Top-Elf.

Die Kreisklasse Aichach wird von der DJK-Gebenhofen-Anwalting dominiert. Mit Emanuel Miok, Daniel Vetter, Moritz Piller und Alexander Dauber finden sich gleich vier Akteure nach dem 5:0-Erfolg gegen den BC Aresing unter den Spieltagsbesten. Der SC Oberbernbach ist nach dem 3:0-Erfolg gegen den TSV Inchenhofen mit Rachad Bamario, Aydin Güner und Fadel Afoda drei Mal vertreten. Vom TSV Kühbach schaffte Spielertrainer Volkan Cantürk den Sprung in die Top-Elf. In der Kreisklasse Neuburg wurde Echsheims Bernd Brugger nominiert.

In der A-Klasse Aichach stehen mit Tim Greifenegger und Christoph Lichtenstern zwei Hollenbacher Akteure. Nach dem ersten Saisonsieg (3:2 gegen die SG Mauerbach) darf sich Emre Aygün von Türkspor Aichach zusätzlich über seine erste Nominierung freuen. In der A-Klasse Neuburg wurde Baars Sebastian Biederwolf berufen.