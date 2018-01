2018-01-24 17:31:00.0

Versammlung Fußballer top, Sorge um Squash

Beim SC Griesbeckerzell entwickeln sich die Abteilungen unterschiedlich.

Auf der Jahreshauptversammlung des SC Griesbeckerzell blickten die Abteilungen auf das sportliche Jahr zurück.

Fußball Erstmals berichtete der neue Sportliche Leiter Stefan Kopp. Die Zweite erreichte den siebten Platz in der B-Klasse Aichach. Mit dem neuen Coach Manuel Bogedain belegen die Kicker derzeit Platz elf. Ein ganz anderes Bild zeigt die Erste. Schon in der abgelaufenen Spielzeit kämpfte das Team von Trainer Metin Bas bis zum Schluss um den Titel. Am Ende wurde man Dritter. So gut waren die Zeller in ihrer Vereinsgeschichte noch nie. Aktuell steht der SCG an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost.

Jugendfußball Laut dem neuen Jugendleiter Jakob Nefzger waren von der D- bis zur A-Jugend fünf Teams im Spielbetrieb. In der U19 gibt es eine Spielgemeinschaft mit Obergriesbach. In der U17 arbeitet man mit Obergriesbach, Klingen und Mauerbach zusammen. In der U15 und U13 kooperiert Zell mit Obergriesbach und Ecknach. Auf dem Kleinfeld sind vier Teams aktiv.

AH-Fußball Bei der Stadtmeisterschaft in Ecknach wurde man Dritter.

TaeKwonDo Thomas Schwarz berichtete von zwölf neuen Kindern zwischen sechs und acht Jahren. Andererseits verabschiedeten sich sechs Schwarzgurtträger. Im vergangenen Jahr gab es zwei Gürtelprüfungen mit Markus Fritz. Der SCG nahm an drei Wettkämpfen teil und besuchte zwei Seminare. Ein neuer Kurs beginnt am 26. Januar.

Squash Immer weniger Teilnehmer verzeichnet die 23 Jahre alte Abteilung, die insgesamt 26 Mitglieder hat. Die Zukunft sieht laut Georg Bucher nicht rosig aus. Nachwuchs gebe es kaum.

Damen-und Kinderturnen In den Herbstferien und den Osterferien gibt es Nordic-Walking und vor den Sommerferien wird eine Sternwanderung zum unternommen. (gfi)