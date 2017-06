2017-06-22 00:05:08.0

Stockschießen II Gachenbacher müssen sich steigern

Bei Bundesliga-Rückspielen zeigt sich, ob zwei Teams erstklassig bleiben

Für die Stockschützen aus Gachenbach (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) wird es am Samstag ernst. Und das gleich im doppelten Sinne, da sie mit zwei Mannschaften zu den Rückspielen in der 1. Bundesliga in Untertraubenbach bei Cham (Oberpfalz) antreten.

Dort entscheidet sich, ob auch im nächsten Jahr zwei Gachenbacher Vertretungen in der höchsten Klasse an den Start gehen werden. Beide Mannschaften müssen sich im Vergleich zur Hinrunde steigern.

Obwohl die erste Mannschaft eine fast ausgeglichene Bilanz (12:16 Punkte) schaffte, ist sie im 15er-Feld nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Drei Siege zum Start bedeuteten für die Mannschaft von Matthias Kappelmaier, Andreas Schilcher sowie Dominik und Philip Hörmann zwischenzeitlich den ersten Tabellenplatz. Die folgenden drei Niederlagen ließen die junge Mannschaft auf Rang acht abrutschen. Nach drei weiteren Siegen hatte man sich wieder auf Platz drei vorgearbeitet. Da aber die restlichen fünf Partien alle verloren wurden, war man am Ende wieder auf Platz acht.

Wenig Glück bei der Hinrunde hatte die zweite Mannschaft mit Andreas Schäffler, Michael Schefbauer, Stefan Sonhüter und Jürgen Ritzel. Erst im siebten Spiel gelang der erste Sieg, sodass man derzeit Letzter ist. Der Klassenerhalt ist aber durchaus noch möglich. (kappm)

Unter eisstock-ticker.de können Stocksportbegeisterte am Samstag ab 10 Uhr live dabei sein.