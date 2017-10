2017-10-29 01:44:00.0

Fußball-Kreisklasse Gebenhofen hat was gutzumachen

Nach der 0:9-Pleite in Dasing geht es für die DJK jetzt gegen Gundelsdorf. Affing II vor Mammutaufgabe.

In die zweite Hälfte der Spielrunde startet die Kreisklasse Aichach. Herbstmeister TSV Friedberg ist dabei erneut auf fremdem Terrain unterwegs.

Nach der Nullnummer beim FC Gundelsdorf ist die Truppe um Interimscoach Damir Mackovic an der Frechholzhauser Straße zu Gast. Dort trifft man auf die Reservisten des Kreisligisten FC Affing, die den siebten Tabellenplatz einnehmen. Spielertrainer Philipp Pistauer zeigte sich wenig erfreut über die 1:3- Heimpleite gegen den TSV Sielenbach. „Das war schon eine sehr schwache Vorstellung. Dies müssen wir schnellstens ändern.“ Dass dies ausgerechnet gegen den Aufstiegsfavoriten gelingen wird, ist fraglich. Die Friedberger verfügen über eine sehr starke Sturmreihe und haben bereits 41 Treffer verbucht – Affing deren 32 kassiert.

Ebenfalls mächtig angefressen war zum Vorrundenfinale Emanuel Miok. Der 33-jährige Spielertrainer der DJK Gebenhofen sprach von zwölf Totalausfällen seiner dreizehn eingesetzten Spieler beim 0:9 in Dasing. „Das hat richtig wehgetan, wie wir uns dort präsentiert haben“, so der Coach, der deutliche Worte am Dienstagabend vor dem Training fand. „Das war ein intensives Gespräch. Wenn man einfach nicht mit der richtigen Einstellung in ein Spiel geht, dann gibt es keine Entschuldigung und man wird vorgeführt.“ Drei Spiele stehen für die DJK noch vor der Winterpause auf dem Programm. Mit 13 Punkten sieht er sein Team „deutlich hinter den Erwartungen“. „Von der Qualität unseres Kaders müssten wir weiter oben platziert sein.“ Für ihn wird es nun auf den Charakter jedes Einzelnen ankommen: „Alle müssen deutlich einen Zahn zulegen, auch wir als Trainerteam.“ Der Saisonverlauf verlief bisher wie eine Achterbahnfahrt. Nach drei Pleiten zum Auftakt folgte eine Miniserie, und dann haderte man wieder mit knappen Pleiten. „Wir stehen zu Recht dort unten, denn wir haben einfach zu wenig abgerufen“, so der DJK-Spielertrainer, der sich selbst von der Kritik nicht ausnimmt. Vor allem die wechselhaften Auftritte geben ihm zu denken. Nach dem klaren 5:0-Heimsieg über den BC Aresing ließ man sich in Dasing ab- watschen. „Man kann verlieren, aber wie man verliert, ist eine andere Geschichte.“ Mit der Trainingswoche ist Miok aber zufrieden. „Da war endlich wieder mehr Biss in den Aktionen, und das erwarte ich nun auch in den Spielen.“ Die Aufgaben werden dabei nicht einfacher. Jetzt geht es gegen den FC Gundelsdorf. Im Hinspiel unterlag man mit 1:2. „Da haben wir ebenfalls etwas gutzumachen“, gibt sich Miok kämpferisch.

Der Tabellenzweite TSV Dasing startet in die Rückrunde auf der heimischen Sportanlage. Nach dem Kantererfolg hat Coach Jürgen Schmid seine Truppe auf Aresing eingeschworen. „Da müssen wir uns wieder beweisen.“ In Lauerstellung befindet sich nach der Hinrunde der TSV Inchenhofen (23) und der SC Oberbernbach (22). (r.r)