2017-10-22 10:33:00.0

Fußball-Kreisklasse Gebenhofen im Aufwind

DJK muss nun zum Tabellenzweiten Dasing. Gundelsdorf gegen Friedberg. Schlusslicht Klingen unter Druck.

Der letzte Vorrundenspieltag steht in der Kreisklasse Aichach auf dem Programm. Dabei winkt Spitzenreiter TSV Friedberg die Herbstmeisterschaft.

Mit 31 Zählern führt die Truppe um Interims-Coach Damir Mackovic die Kreisklasse mit neun Zählern Vorsprung a an. Am Sonntag ist der TSV nun zu Gast beim FC Gundelsdorf. Die Schmalzl-Elf ist nach dem 2:2 beim TSV Sielenbach auf den fünften Platz abgerutscht. Für die Friedberger sollte die Partie daher erneut lösbar sein, nach dem man zuletzt im Spitzenspiel den TSV Dasing unter Flutlicht in Schach halten konnte (2:2). Personell hat Mackovic keine Probleme und wird mit seinem besten Team in Gundelsdorf aufmarschieren können.

Beim TSV Dasing erhofft sich Coach Jürgen Schmid eine Leistungssteigerung gegenüber der Heimpleite aus dem Sielenbacher Spiel. Dort haben seine Schützlinge zu viele Fehler produziert. Allerdings kommt die wieder erstarkte DJK Gebenhofen mit Rückenwind nach Dasing. Zuletzt fegte man Neuling Aresing mit 5:0 vom Feld und verschaffte sich im Keller Luft. TSV-Abteilungsleiter Mike Schaeffer fordert deshalb Konzentration. „Wir haben gegen Dasing einen hohen Aufwand betrieben. Das sollte nun wieder so sein“, so Schaeffer. Zuhaue ran darf auch der TSV Inchenhofen, der zuletzt im Verfolgerduell gegen den SC Oberbernbach mit 0:3 leer ausging. Allerdings spiegelte das Ergebnis nicht den Spielverlauf. „Leahad hat gewaltig Druck gemacht und unsere Mannschaft hat hervorragend gegen den Ball gearbeitet“ teilte SCO-Vorstand Erasmus Großmann mit. Gegen den TSV Kühbach hofft man beim Tabellendritten Inchenhofen, wieder auf einen Dreier.

Der SCO ist unterdessen beim SV Ried bedacht, die Serie weiter auszubauen. Mit den Erfolgen aus Affing (1:0) und dem 3:0-Heimsieg über Inchenhofen will man dem Führungstrio weiter eng auf den Fersen bleiben. Die Rieder wollen natürlich ihnen den Gefallen nicht tun, sondern streben selbst nach einem positiven Lauf, um den Anschluss an das hintere Mittelfeld zum Ausklang der Hinserie herzustellen. Nach dem ersten Saisonsieg (3:2 bei den Wanderfreunden Klingen) dürfte die Stimmung bei der Truppe von Trainer Franz Meisetschläger wieder besser sein. Der Wanderfreunde, durch die Pleite im Kellerduell neuer Träger der Roten Laterne, stehen vor einer heiklen Auswärtshürde. Beim SC Mühlried ist die Rappel-Truppe nicht unbedingt in der Favoritenrolle nach den jüngsten Vorstellungen. Vielmehr wird man einige Umstellungen vornehmen müssen, um in der Defensive endlich kompakter zu stehen. Mit 36 Gegentreffern nimmt man auch hier den letzten Platz ein und die Mühlrieder haben in ihren Reihen bekanntlich mit Rainer Lohwasser und Marco Rechenauer ein sehr gefährliches Sturmduo.

Die zweite Garnitur des Kreisligisten FC Affing erwartet am Sonntag den TSV Sielenbach. Dabei wünscht sich Coach Philipp Pistauer wieder einen ansprechenden Heimauftritt. Soll heißen, dass nach dem 1:0-Auswärtssieg in Kühbach im nachgelegt werden sollte. (r.r)