2017-07-20 00:04:29.0

Gebenhofen schlägt Affing

Kreispokal: DJK siegt im Derby knapp mit 1:0

Schon nach vier Minuten war das Fußball-Derby im Affinger Becken im Kreispokal entschieden. Durch den Treffer von Philip Bachmeir in der 4. Minute gewann Kreisklassist DJK Gebenhofen in einem hektischen Spiel vor 150 Zuschauern gegen den Nachbarn FC Affing und ist somit eine Pokalrunde weiter.

Das Tor entstand nach einem Fehler in der Affinger Abwehr, die DJK-Kapitän Bachmeir sofort nutzte. Kreisligist Affing hatte danach zwar mehr vom Spiel, konnte seine optische Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der frühere Bayernligist gefährlicher, scheiterte aber mehrmals an DJK-Torwart Daniel Thomalla,

ANZEIGE

Acht Minuten vor dem Seitenwechsel forderten die Zuschauer aus dem Ortsteil nach einem Foul und einer anschließenden Rangelei zwischen dem Gebenhofer Verteidiger Emanuel Miok und Stürmer Maximilian Merwald eine Rote Karte gegen den Affinger, der bei einem Konter gelegt wurde und sich „revanchierte“ Der Schiedsrichter zeigte beiden Spielern Gelb. Affing versuchte auch in der zweiten Halbzeit alles, um auszugleichen – ohne Erfolg. Der Kreisligist dominierte, ohne sich klare Chancen zu erarbeiten. Die letzte Chance zum Ausgleich vergab Tobias Jorsch fünf Minuten vor Spieleden mit einem Freistoß. (AN)