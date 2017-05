2017-05-18 05:21:00.0

Sportporträt Gegen Katharina Krupna haben andere nicht viel zu lachen

Katharina Krupna aus Mering ringt, seit sie sechs Jahre alt ist – und das mit großem Erfolg. Warum so mancher Bub nicht gern gegen die Zehnjährige antritt und was sie auf keinen Fall einmal haben will. Von Felicitas Lachmayr

Katharina Krupna aus Mering ist eine begeisterte Ringerin, die auch ihre männliche Konkurrenz auf die Matte legt. Die Zehnjährige hat schon eine ganze Menge an Pokalen gewonnen, die nun in ihrem Kinderzimmer stehen. Foto: Felicitas Lachmayr