2018-01-19 01:04:00.0

Handball Gelingt Aichach der große Wurf?

TSV-Männer erwarten am Samstag den TSV Schwabmünchen zum Topspiel der Bezirksoberliga. Frauenteam fährt mit personellen Problemen nach Dachau. Von Johann Eibl

Der Terminplan will es so: Die Handballer des TSV Aichach absolvieren in der Bezirksoberliga gleich drei Heimspiele in Serie. Am Samstag erwarten sie um 19.15 Uhr den TSV Schwabmünchen zu einer echten Toppartie. Und die Frauen treten um 14.30 Uhr, beim zweiten Team des ASV Dachau an.

Männer Mit dem TSV Schwabmünchen lieferten sich die TSV-Handballer schon so manchen heißen Tanz. Der Sieger des Duells am Samstag darf sich noch gewisse Hoffnungen in Richtung Aufstieg machen, der Verlierer kann das Thema weitgehend abhaken. „Ich freue mich auf das Spiel“, versichert Trainer Manfred Szierbeck und blickt zurück auf die Hinrunde: „Bis zur Roten Karte von Schön haben wir damals gut mithalten können, dann sind uns die Felle davon geschwommen.“ Nun will Szierbeck den Spieß umdrehen und auch das achte Heimspiel unter seiner Regie siegreich abschließen. Allerdings ist Schwabmünchen dafür bekannt, dass der Ball schnell Richtung gegnerisches Tor befördert wird. Für Schwabmünchen wird es das erste Punktspiel nach einer Pause von fünf Wochen. „Das könnte ein Vorteil für uns sein“, glaubt Szierbeck, denn seine Leute sind in diesem Jahr bereits in den Spielrhythmus gekommen. Es ist davon auszugehen, dass die Gäste mit allen Assen nach Aichach kommen, also mit Leonhard Reichenberger, der bereits 72 Mal getroffen hat in dieser Runde, und auch mit Peter Bürgle. In der Torschützenliste liegen lediglich zwei Handballer vor Reichenberger, Marek Hust (Augsburg) und Konstantin Schön vom TSV Aichach, die jeweils 84 Mal erfolgreich waren.

Die personellen Voraussetzungen aufseiten der Gastgeber könnten besser kaum sein. Felix Schilberth hat sich von seiner Grippe weiter erholt. Philipp Dachser, der zuletzt fehlte, und Timo Stubner stehen ebenfalls zur Verfügung. Thomas Bauer ist nach seiner Krankheit noch nicht voll belastbar. Manuel Euba und Sebastian Lenz sind erste Kandidaten, die aus der A-Jugend wieder aufrücken könnten, um den Männerkader zu komplettieren.

Frauen Der jüngste 30:20-Heimsieg über Gröbenzell II sollte den Handballerinnen Schwung verleihen für das erste Auswärtsspiel in der Rückrunde. Ob es nun aber auch in Dachau zu einem Erfolgserlebnis reichen wird, das erscheint eher fraglich. Denn die personelle Besetzung könnte besser sein. Iris Kronthaler und Katrin Storr werden fehlen, Lara Leis befindet sich im Prüfungsstress und die weibliche A-Jugend des TSV Aichach ist nahezu zeitgleich im Einsatz. Bettina Bölk wird wieder dem Kader angehören. Insgesamt sieht es danach aus, dass Quantität wie Qualität nicht so hoch sein werden wie am vergangenen Samstag.

Trainer Martin Fischer erinnert sich noch gut an die Vorrunde, als die Dachauer Frauen in Aichach mit 25:13 Toren erfolgreich waren – so wenig Treffer erzielte der Aufsteiger in keiner anderen Partie. Was Fischer damals so sehr beeindruckte, das waren der „Spielaufbau und die Klarheit der Handlungen“, mit denen der Konkurrent damals zum klaren Sieg kam. „Das kann nur eine kompakte Mannschaft schaffen, die seit Jahren eingespielt ist“, so Fischer. Was von der Zweiten des ASV Dachau aktuell zu halten ist, das zeigte sich beim 25:20-Heimsieg zuletzt gegen Günzburg.