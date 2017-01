2017-01-13 19:23:00.0

Futsal Gelingt Dasing erneut ein Husarenstück?

Dasing ist als erster Kreisklassist überhaupt bei der Endrunde der schwäbischen Meisterschaft dabei. Der TSV trifft auf einen Landesligisten und kann unbeschwert aufspielen. Von Peter Kleist

Es sei der „unerwartetste Erfolg“ gewesen, den er bislang in seiner Karriere geholt hatte, sagte Dasings Trainer Jürgen Schmid – und meinte dabei den Sieg bei der schwäbischen Futsal-Vorrunde in Friedberg. Und so stehen die Dasinger am Samstag, 14. Januar, wieder einmal bei einer schwäbischen Endrunde auf dem Parkett, gut ein Vierteljahrhundert, nachdem Hensold, Kedrusch und Co. in der Augsburger Sporthalle für Begeisterung sorgten – und als erster Kreisklassist überhaupt.

Pech für die Dasinger ist, dass am selben Tag auch die A-Junioren in Gersthofen ihren schwäbischen Titelträger ermitteln und auch dort ein TSV-Team vertreten ist. Drei Akteure des Siegerteams von Friedberg – Kaan Ayyildiz, Marco Ruppenstein und Stefan Baumüller – werden bei der Jugend spielen. „Wir haben es den Jungs freigestellt und sie haben sich für die Junioren entschieden, das ist vollkommen in Ordnung“, erklärte Jürgen Schmid. Auch der 52-Jährige, der sowohl die Aktiven als auch die A-Jugend betreut, hat sich für den Nachwuchs entschieden. „Ich bin mit den Junioren in Gersthofen, wenn es sich ergibt, dann düse ich vielleicht mal für eine halbe Stunde nach Günzburg“, so Schmid.

Wer sitzt bei Dasing auf der Trainerbank?

In Günzburg werden sein Co-Trainer Sepp Friedl und Fabian Schmid auf der Bank sitzen und das Team, zu dem mit Jonathan Rettig und Christian Fischer zwei neue Spieler stoßen, betreuen. Es wäre noch ein dritter neuer Akteur vorgesehen gewesen, doch Christoph Schulz musste wegen Knieproblemen passen.

Wie geht man als krassester Außenseiter die schwäbische Endrunde an? „Wir haben einen sensationellen Erfolg errungen und so auch keinen Grund, die Halle in Günzburg mit hängenden Schultern zu verlassen – selbst wenn wir das erste Spiel verlieren sollten“, meinte Schmid. Man werde alles in die Waagschale werfen, wieder versuchen, so zu spielen wie in Friedberg und dann sehe man weiter. „Egg ist sicher ein schweres Los, die haben ein unglaublich gutes Spielermaterial. Andererseits haben wir in dieser Hallensaison auch schon gute Mannschaften und den einen oder anderen Landesligisten geschlagen“, sagte Schmid. So wie in der Vorrunde, als die Landesliga-Vertreter Aindling, Mering und sogar Spitzenreiter Schwaben Augsburg ihr Dasinger „Wunder“ erlebten.

Um 14 Uhr geht es am Samstag in der Günzburger Rebay-Halle gegen den SV Egg an der Günz. Sollte ein weiteres Husarenstück gelingen, träfe Dasing um 16.40 Uhr auf den Sieger des Spiels Türkspor Augsburg (Landesliga) gegen SV Holzkirchen (Kreisliga) – ein mögliches Finale stünde dann um 19 Uhr an. Dort wäre ein möglicher Gegner der BSK Olympia-Neugablonz mit dem ehemaligen Aindlinger Trainer Günter Bayer. Er lobt die Dasinger: „Dasing trainiert seit Wochen Futsal. Die Jungs spielen es gern. Sie haben sich auch richtig punktuell darauf vorbereitet, was sich am Ende ausbezahlt hat.“