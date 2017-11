2017-11-28 12:55:00.0

Schießen Gensberger übernimmt

Bergheimerin wird Jugendleiterin des Schützengaus Pöttmes-Neuburg.

Anna Gensberger von Donauperle Bergheim ist zur neuen Jugendleiterin des Schützengaus Pöttmes-Neuburg gewählt worden. Sie folgt auf Dominik Pohlmann, der das Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Die Gaujugendleitung hatte zum Gaujugendtag ins Schützenheim von Eichenlaub Unterstall eingeladen und Bilanz des vergangenen Jahres gezogen. Dabei wurden auch Ehrungen des Bestenschießen und Auszeichnungen des bayrischen Meisterabzeichens vorgenommen. Eichenlaub Unterstall mit seiner Schützenmeisterin Ann-Kathrin Mayer konnte 20 Gauvereine mit ihren Jugendleitern und ihren Schützlingen begrüßen. Gaujugendleiter Dominik Pohlmann konnte von den einzelnen Erfolge bei den weiterführenden Meisterschaften, Oberbayernpokale und Schülerpokal berichten und gratulierte den Schützenfreunden Burgheim, die am Nachmittag beim Eberhard-Schuhmann-Pokal in Altenerding die ersten drei Plätze mit dem Lichtgewehr erkämpft hatten. Weiter berichtete er, dass bei der Bezirksjugendscheibe (Luftgewehr) am Ende für den Gau Pöttmes-Neuburg ein dritter Platz herausgesprungen ist. Beim Andreas-Mertl-Pokal (Luftgewehr-3-Stellung) war hingegen schon in der ersten Runde Schluss.

Bei der Siegerehrung des Bestenschießens, durchgeführt vom stellvertretenden Gaujugendleiter Matthias Baier, erhielten viele Jungschützen für ihre herausragenden Schießleistungen einen Pokal und Urkunden. Danach wurden verdiente Schützen geehrt, die aus Altersgründen dem Gaujugendkader nicht mehr angehören können. Neben dem Dank erhielten Ann-Kathrin Mayer, Simone Westermaier, Pauline Strixner und Annalena Bauch eine Jugendmedaille. Als Nächstes stand die Auslosung für den „Willi-Gerstner-Schülerpokal“ auf der Tagesordnung.

Nachfolgend erklärte Dominik Pohlmann die Gründe, warum er das Amt des Gaujugendleiters nicht mehr ausüben kann. „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es hundertprozentig machen, doch dies ist durch das Studium leider nicht mehr machbar.“ So musste für die restliche Amtszeit von einem Jahr eine Nachfolgerin gewählt werden. Hier stellte sich die 26-jährige Anna Gensberger, die als Gaujugendsprecherin schon im Gaujugendvorstand sitzt, zur Verfügung und wurde einstimmig von den anwesenden Jugendleitern gewählt. Aus beruflichen Gründen musste der Gaujugendtrainer Pistole, Alexander Blum, sein Amt aufgeben, welches bei der nächsten Wahl 2018 neu besetzt werden soll.

Die Jugendleitertagung und der Gaujugendleitertag 2018 werden jeweils beim Schützenverein „Birkenlaub Klingsmoos“ ausgerichtet. (tbb)