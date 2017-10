2017-09-02 10:03:00.0

Fußball-Kreisklasse Gipfeltreffen an der Autobahn

Der zweitplatzierte TSV Dasing empfängt Spitzenreiter Inchenhofen. Auch Kühbach will seine weiße Weste behalten.

Zwei Mannschaften haben in der Kreisklasse Aichach nach vier Spieltagen noch eine weiße Weste. Spitzenreiter TSV Inchenhofen, der mit zwölf Punkten alleine die Tabellenspitze ziert, und Absteiger TSV Kühbach, mit acht Punkten auf dem fünften Platz angesiedelt. Das könnte sich nach dem kommenden Spieltag ändern.

Am Sonntag tritt die Kühbacher Elf um den neuen Spielertrainer Volkan Cantürk bei der DJK Stotzard an, während die Arthur Vogel-Truppe aus Leahad zum Derby nach Dasing fährt. Ein echtes Spitzenspiel, denn die Dasinger sind aktuell Tabellendritter und standen bis zur 3:4-Niederlage in Affing am vergangenen Wochenende selbst auf dem Platz an der Sonne. Deshalb erwartet TSV-Coach Jürgen Schmid ein echtes Spitzenspiel: „Die haben eine echte Aufsteigermannschaft.“

ANZEIGE

Hochzufrieden war am vergangenen Wochenende natürlich Affings Coach Philipp Pistauer, der bei der Kreisliga-Reserve auch mal zwischen den Pfosten steht. „Die Moral hat einfach gestimmt, trotz der Rückenschläge, die wir verzeichnen mussten“ so der 38-Jährige, der erst vor kurzen Familienvater wurde. „Das sind natürlich die schönsten Momente neben dem Sport. Ehefrau Miriam und Tochter Emily sind wohlauf und bestimmen nun den nicht sportlichen Ablauf.“ Sportlich liegt für Pistauer nun der Fokus auf dem FC Gundelsdorf. „Die haben ein eingespieltes Team und sind zu Hause immer brandgefährlich.“ Mit zwei Siegen sind die Affinger bisher im Soll. „Wir müssen aber in der Defensive künftig besser stehen, denn die vielen Gegentreffer sind suboptimal“, so Pistauer, der am Wochenende wieder seinen jungen Nachwuchsschlussmann Florian Fleischmann zwischen die Torpfosten stellen wird. Zuletzt stand Fleischmann für den gesperrten Roman Artes bei der Ersten im Tor.

Für Pistauer ist die Partie von besonderer Bedeutung, denn sein Trainerkollege Thomas Schmalzl von FC Gundelsdorf ist zugleich auch sein Arbeitskollege. „Das hat natürlich zusätzliche Brisanz“, so der Affinger Coach, der Neuzugang Florian Hirsch lobt. „Der tut unserer Offensive unheimlich gut. Das verschärft auch den Druck, denn jeder will unbedingt spielen.“ Lediglich Martin Greif steht derzeit wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. „Wir wollen weiter punkten, um endlich einmal eine ruhigere Saison zu haben“, so Pistauers Wunsch. Nach oben will er sein Team nicht bremsen, bleibt aber dennoch zurückhaltend.

Vor einer schweren Auswärtshürde stehen die Wanderfreunde Klingen. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Sielenbach (4:2) ist man beim Titelanwärter TSV Friedberg zu Gast. Die schwierigste Aufgabe wird dabei sein, Torjäger Marcel Pietruska, der bereits neun Treffer verbucht hat, zu stoppen. (r.r)