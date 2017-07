2017-07-13 23:52:00.0

Radsport Glücksgefühle am Petersplatz

Erwin Witzenberger aus Aindling kommt nach zweieinhalb Tagen im Sattel in Rom an. Das Abenteuer läuft aber nicht immer nach Plan. Begleiter Erwin Vogl muss vorzeitig abbrechen. Von Sebastian Richly

Mit den Kräften am Ende und doch überglücklich erreichte Radrennfahrer Erwin Witzenberger gegen 24 Uhr den Petersplatz in Rom. Mehr als 1000 Kilometer hat der 53-Jährige in zweieinhalb Tagen ohne größere Pausen mit dem Rad zurückgelegt. „Es ist ein absolutes Glücksgefühl, einfach gigantisch“, beschreibt der Aindlinger seine Gemütslage.

Zusammen mit seinen Begleitern Erwin Vogl (44 Jahre, Pöttmes), Franz Kneißl (57 Jahre, Klingen), und Matthias Sayer (37 Jahre, Mainbach) machte sich Witzenberger von Aichach in Richtung der italienischen Hauptstadt auf (wir berichteten). Die Marschroute war klar: nonstop durchfahren. Deshalb verzichtete das Quartett auch auf größere Pausen, und auch geschlafen wurde maximal 20 Minuten. Während Sayer und Kneißl sich die halbe Strecke bis zum Gardasee als Ziel gesetzt hatten, wollten Witzenberger und Vogl bis nach Rom – und das innerhalb von 48 Stunden. Die sogenannten Ultra-Cycler aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind Langzeitfahrten gewohnt. Schon öfters haben sie den Weg über die Alpen eingeschlagen. Die erste derartige Tour bestritten die „Radsportverrückten“ im Jahr 2013. Damals ging es von Aindling nach Bardolino. In diesem Jahr setzten sich Erwin Witzenberger und Erwin Vogl ihr mit Abstand weitestes Ziel.

Trotz guter Planung und der Unterstützung von Freunden und Familie, die das Quartett aus den Begleitfahrzeugen heraus mit Getränken und Essen versorgte, lief nicht alles nach Plan. In Garmisch-Partenkirchen stürzte Erwin Vogl vom Rennrad und fiel unglücklich auf sein Knie. Nach dem ersten Schock fuhren die vier bald weiter. „Ich dachte, es ist eine Prellung und nicht so schlimm“, erinnert sich Vogl, der sich durchbiss und den Brennerpass hochkämpfte. Irgendwann musste der 44-Jährige auf Höhe Bozen dann aber die Tour abbrechen. Mittlerweile wurde Vogls gebrochene Kniescheibe operiert. Der Sportler muss mehrere Wochen aufs Radfahren verzichten. „Ich war einen kurzen Moment unkonzentriert. Das ärgert mich total.“ Im nächsten Jahr will der Pöttmeser aber wieder angreifen. Auf seinen Begleiter freut sich dann auch wieder Erwin Witzenberger, der vom Gardasee an allein unterwegs war. „Das war natürlich schade, aber ich bin solche Strecken auch schon alleine gefahren und weiß, was zu tun ist. Der Windschatten fällt weg, dafür kann man seinen eigenen Rhythmus fahren.“

Besonders schwierig war für den 53-Jährigen anfangs die Müdigkeit. „Der Puls fährt runter und man muss echt aufpassen. Das ist wie beim Sekundenschlaf beim Autofahren.“ Auch die Hitze machte ihm zu schaffen, weshalb er eine Bergkette zum Ende der Strecke nicht fuhr und stattdessen im Begleitfahrzeug Platz nahm: „Das wäre zu leichtsinnig gewesen.“ Die angepeilten 48 Stunden konnte Witzenberger aufgrund der Vorkommnisse nicht einhalten, dennoch ist er zufrieden.

Zusammen mit Ehefrau Claudia verbringt er noch ein paar Tage in Rom, ehe es am Montag mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland geht.