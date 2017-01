2017-01-28 00:05:03.0

Golling holt bayerischen Titel kampflos

Ringen: Aichacher Nachwuchskämpfer stark in Regensburg

Vier Aichacher Nachwuchsringer gingen bei den bayerischen Titelkämpfen in Regensburg an den Start. Zwei Tage lang kämpften die Jugendlichen aus 44 Vereinen um die Meisterschaft im freien Stil. Insgesamt versammelten sich 221 Teilnehmer.

Die vier Aichacher gingen konzentriert in den Wettbewerb. Felix Boussad startete bei den Junioren bis 66 Kilogramm. Als Pooldritter bekam der die Chance auf Platz fünf im Poolfinale, welche er mit einem knappen Punktsieg für sich nutzte. Bis 69 Kilogramm in der A-Jugend sicherte sich Daniel Walecki durch einen Schultersieg in den Poolkämpfen eine Runde im Finale. Am Ende erreichte der Paarstädter Platz sechs. Dawid Walecki fand sich als einer von 17 Teilnehmern in der stärksten Gewichtsklasse der A-Jugend wieder. Trotz zwei Schultersiegen in den Poolkämpfen schrammte er knapp an den Finalkämpfen vorbei. Der achte Platz war ihm aber dennoch sicher. Mikael Golling beherrschte gleich drei Gewichtsklassen. Als feststand, dass er als einziger Teilnehmer sein Gold bis 58 Kilogramm in der C-Jugend kampflos bekommt, stellte er sich den Teilnehmern aus den benachbarten Klassen. In zwei Freundschaftskämpfen besiegte er Einzelstarter bis 50 und 63 Kilogramm.

Am 28. und 29. Januar finden die bayerischen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Berchtesgaden statt. (mofi)