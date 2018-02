2018-02-07 09:13:00.0

Ringen Golling ist erneut Champion

Bei Bayerischer im Freistil in Diedorf siegt Aichacher kampflos.

Mehr als 200 Ringer nahmen bei den bayerischen Nachwuchsmeisterschaften im Ringen in Diedorf (Kreis Augsburg) teil. Für die Nachwuchskämpfer ging es um den Titel im Freistil. Mit dabei waren auch fünf Athleten des TSV Aichach. Dabei sprangen zwei Podestplätze heraus.

Erneut ganz oben stand der B-Jugendliche Mikael Golling. Der Zehnjährige gewann bei den bayerischen Meisterschaften in St. Wolfgang am vergangenen Wochenende den Titel. Diesmal hatte es Golling aber deutlich einfacher. Aufgrund fehlender Konkurrenz in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm ging der Titel kampflos an das Aichacher Talent.

Sehr erfolgreich war auch Teamkollege Dawid Walecki. Wie in St. Wolfgang landete er auch in Diedorf auf dem dritten Platz bei den Kadetten bis 71 Kilo. Diesmal war es aber ein gewonnener Podestplatz, denn Waleckis Stärken liegen im griechisch-römischen Stil. Trainer Oguz Özdemir, der zusammen mit Tobias Mustafa für die Betreuung zuständig war, war diesmal zufrieden mit dem 15-Jährigen. Wenig Glück hatte Bruder Daniel, der bei den Junioren bis 74 Kilo das Podest erneut knapp verpasste. In der Vorwoche wurde er Fünfter, nun stand Platz vier zu Buche.

Nichts zu holen gab es für Maximilian Iftenie, der seine drei Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 80 Kilo bei den Kadetten verlor. Iftenie steht erst seit einem halben Jahr auf der Matte und schlug sich erneut wacker. Vergangene Woche holte er sogar Platz vier. Max Decker wurde Zehnter bei den B-Jugendlichen bis 35 Kilo. Nicht am Start war Felix Boussad. Der Aichacher Ringer, der wie die Walecki-Brüder bereits in der Landesliga zum Einsatz kam, musste aufgrund seiner Bänderverletzung aus der vergangenen Woche aussetzen.

Viel Zeit zum Ausruhen haben die Nachwuchsringer des TSV Aichach nicht. Nach den bayerischen Titelkämpfen steht am 17. März schon das traditionelle Wittelsbacher-Land-Turnier in der Paarstadt an. (AN)