2017-05-27 05:36:00.0

Fußball-Relegation Greift der FC Affing beim Aufstieg zu?

Das Team von Trainer Manfred Kämpf kann gegen den FC Lauingen die Bezirksliga perfekt machen. Warum die Ausgangssituation besser sein könnte und ein Elfmeterschießen dem Coach gar nicht so ungelegen käme. Von Sebastian Richly

Zwischen Jubel und Frust, zwischen Feierlaune und Vorbereitung – nach dem Sieg im Elfmeterkrimi gegen den TSV Wertingen konnte sich Manfred Kämpf, Trainer des FC Affing, nicht sehr lange freuen. Denn die Relegation geht schon am heutigen Samstag weiter. Ab 16 Uhr trifft der FCA ausgerechnet in Wertingen auf den FC Lauingen. Der Sieger darf im nächsten Jahr Bezirksliga spielen.

120 Minuten und das nervenaufreibende Elfmeterschießen: Beim FC Affing stand unter der Woche nur lockeres Auslaufen auf dem Plan. Manfred Kämpf will alle Kräfte für das entscheidende Duell bündeln: „Das Spiel hat uns viel Kraft gekostet. Hinzu kommt, dass wir mehrere angeschlagene Spieler haben.“ Dazu gehört unter anderem Co-Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh. Der 27-Jährige hat muskuläre Probleme und droht auszufallen. Definitiv nicht dabei sein wird Bora Kalkan. Er holte sich in der Verlängerung gegen Wertingen nach einem Foulspiel die Rote Karte ab. Wieder an Bord ist dagegen Rares Aenoaei. Wie wichtig das Spiel ist, das zeigt das Vorhaben von Florian Süß. Der Abwehrspieler kommt extra einen Tag früher aus dem Urlaub zurück, um dabei zu sein. „Wir hatten die Relegation nicht geplant. Der Aufstieg ist kein Muss, also sind wir froh, dabei zu sein“, macht Kämpf seinen Spielern keinen Druck.

Dennoch möchte er am Samstag jubeln: „Wenn wir schon einmal die Chance haben, dann geben wir auch alles. Für solche Partien spielt man doch Fußball. Alles oder nichts – das finde ich super“, so der Coach, der sich die Motivationsreden spart: „Jeder weiß, worum es geht. Da muss ich keinen mehr motivieren. rausgehen und Vollgas geben.“ Sowie am Dienstagabend gegen Wertingen. Immerhin stecken auch dem Gegner 120 Minuten in den Knochen. Der FCL setzte sich in letzter Minute 3:2 gegen den FC Günzburg durch. Dabei zeigte der 13. der abgelaufenen Bezirksliga Nord Nehmerqualitäten. Mit 2:0 lagen die Lauinger schon früh zurück. Ein Doppelschlag vor der Pause durch Markus Nsouli und Lars Jaud brachten den FCL erst in die Verlängerung. Daniel Müller schoss dann das späte Siegtor (120. +2).

Manfred Kämpf hat das Spiel beobachten lassen und weiß, wer sich den Affinger Aufstiegsträumen in den Weg stellt: „Das ist eine kampfstarke Mannschaft. In der Defensive haben sie ihre Schwächen, doch offensiv darf man ihnen nicht zu viel Platz geben.“ Außerdem sind ihm noch zwei Spieler aus seiner Zeit als A-Jugendtrainer beim TSV Gersthofen bekannt: Lars Jaud und Nico Breskott. Einen Vorteil sieht Kämpf im Vergleich zum Spiel zuvor: „Wertingen hatte wie wir die Chance aufzusteigen, während Lauingen den Abstieg vermeiden will. Wir können die Euphorie mitnehmen – der Gegner hat nach einer schwachen Saison weniger Selbstvertrauen.“ Eine Garantie für den Aufstieg ist das für Kämpf aber nicht: „Bei den Profis gewinnen meist die höherklassigen Teams“.

Das will der FCA verhindern. Sollte das Spiel dennoch verloren gehen, könnte der Spielplan noch ein Hintertürchen bereit halten. Sollte der SC Oberweikertshofen die Landesliga-Qualifikation nicht schaffen, so spielen die beiden Relegationsverlierer (im zweiten Spiel der Bezirksligarelegation trifft Türk Kempten auf den FC Horgau) den frei werdenden Platz aus. Damit will sich Kämpf aber gar nicht befassen. Dann schon lieber mit dem Elfmeterschießen. Speziell trainiert haben die Affinger nicht, allerdings trafen alle Schützen souverän gegen Wertingen: „Ich habe nur gesagt, sucht euch eine Ecke und schießt das Ding mit Wucht rein. Bloß keine halbherzigen Schlenzer.“ Außerdem verrät Kämpf, hätten ein paar der Spieler in den vergangenen Wochen nach dem Training freiwillig vom Punkt um ein paar Getränke geschossen. Mit dabei war auch ein gewisser Manfred Kämpf: „Ich musste hinterher keine Getränke zahlen“, macht er klar. Das könnte sich bei einem Sieg am Samstag gegen Lauingen aber ändern.